Damadı tebrik etmek istedi! Ortaya ilginç görüntüler çıktı... Sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı

Bir düğünde damat ve davetliler arasındaki bir kişinin tebrikleşmesi sırasında yaşanan anlar sosyal medyada viral oldu. Düğün kamerasına yansıyan ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde damat ile arkadaşı yanlışlıkla dudak dudağa öpüştü.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere esprili yorumlar yaparak ikilinin yanlışlıkla yaptıkları eylemi "veda busesi" olarak yorumladı.