Her satırı korkunç! Karısını ve 7 çocuğunu 20 yıl boyunca esir tuttu... Her gün tecavüz etti, doğan bebekleri de öldürüp bahçeye gömdü

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Minas Gerais bölgesindeki Novo Oriente kasabasında yaşanan kan donduran olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Adamın kızlarından birinin özgürlüğüne kavuşmak için ona uyku hapları verip kaçmayı başarması üzerine 20 yıllık esaret ortaya çıktı. Genç kadın babasının kendisine, annesine ve kardeşlerine uyguladığı istismarı polise bildirdi ve polis de eve baskın düzenlemeden önce bir ay süren soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında polise ailenin yaşadıkları evin bahçesinde gömülü halde üç cenin buldu.

DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Adamın 40 yaşında olduğu söylenen eşi ise kabusun henüz 17 yaşındayken başladığını iddia etti. Üç kez kürtaj yaptırmak zorunda kaldığı iddia edilen kadın, korku içinde yaşamaktan başka çaresinin olmadığını söyledi. 3 ila 22 yaşlarındaki 7 çocuk ve anneleri kurtarılırken mağdurlar korunmaları amacıyla başka bir eyalete nakledildiler.

İsmi açıklanmayan adam şu anda haksız tutuklama, tecavüz, psikolojik şiddet, kürtaj ve ceset saklama suçlamalarıyla önleyici gözaltında tutuluyor.