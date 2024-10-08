Sokak ortasında akılalmaz olay! Bebek arabasına yaklaşıp bir yaşındaki çocuğa yumruk attı... Ebeveynler şaşkınlıkla izledi

MYNET|DIŞ HABERLER İspanya'nın Barselona'da popüler turistik mekanların bulunduğu Montjuic tepesindeki bir yürüyüş yolunda ilginç bir olay yaşandı. 31 yaşındaki ismi açıklanmayan bir saldırgan bir anda bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki kıza yumruk attı.

Kızın babası saldırgan tepki gösterdikten sonra panikle ağlayan bebeği kucağına aldı ve bebeğin annesiyle birlikte aceleyle diğer tarafa doğru yürümeye başladı.

Polis , küçük kızın hafif yaralandığını ve hastanede tedavi görmesine gerek olmadığını belirtti.

Yerel medya, 31 yaşındaki saldırganın hafta sonu iki kişiye daha saldırdığını ve ardından pazar günü polis tarafından tutuklandığını iddia ediyor.

İddiaya göre kurbanlarından biri de yüzünde korkunç kesikler ve vücudunun her yerinde morluklar oluşan 60 yaşındaki bir adam. Saldırganın salı günü mahkemeye çıkacağı ifade edildi.