Skandal görüntüler! 13 yaşındaki kız aynı anda 30 kişinin saldırısına uğradı... Bayılıncaya kadar dövdüler: Anbean kamerada

MYNET|DIŞ HABERLER 13 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız Kanada'nın British Columbia bölgesinin Kelowna kentindeki Boyce-Gyro Beach Park'ına bir arkadaşıyla buluşmak için gece yarısında geldi.

Olay yerine geldiğinde yaklaşık 30 genç tarafından bir anda etrafı sarıldı ve sözlü olarak bir tartışma başladı. Kısa sürede tartışma fiziksel bir duruma dönüştü ve 30 kişilik grup 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kıza saldırmaya başladı.

13 yaşındaki kız aldığı darbelerle yere düştü ve üzerine birkaç kişi atladı. Kafasına ve vücudunun diğer bölgelerine defalarca yumruk yiyen kız bayıldı. Birkaç kişi hareketsiz duran gencin üzerine tekmeler atıp, toprak ve kum fırlattı.

2 DAKİKA BOYUNCA DÖVÜLDÜ

CTV News'e yaptığı açıklamada 13 yaşındaki kızın annesi Donovan, "Kızımın iki dakika boyunca neredeyse dövülerek öldürüldüğünü gördüm. 20 veya 30 çocuk, bunu kaydedip onunla dalga geçmenin kendileri için daha iyi olacağına karar verdiler. Neden saldırıya uğradığını bilmiyorum. Kızım lise 1. sınıfa yeni başladı ve saldırıdaki çocukların hiçbiriyle aynı okulda değil" dedi.

Saniye saniye kaydedilen saldırı görüntülerinin sonrasında ambulans çağrıldı ve 13 yaşındaki kız hastaneye kaldırıldı. Babası, kızının beyin sarsıntısı geçirdiğini ve kaburgalarının morardığını ancak yaşadığı travmadan kurtulmak için önünde uzun bir yol olduğunu söyledi.