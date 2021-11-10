Damak çatlatan, tam kıvamında balkabaklı muffin nasıl yapılır?

Bal kabaklı muffin gibi lezzetli ama uğraştırıcı tarifleri yaparken kullanabileceğiniz yardımcı araçlar, hem yemek yapma keyfinizi hem de yaptığınız işin kalitesini artırır. Özellikle de çırpma teli, mikser, çelik kap ve spatula işleri hayli kolaylaştırır. Muffinleri pişirebileceğimiz fırınların kalitesi de başarılı sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. Mutfakta adeta eliniz ayağınız olacak ve yemeklerinizin lezzetini ikiye katlayacak spatula, kalıp, mikser ve fırın gibi öne çıkan araçları sizler için derledik.

1. İşlevselliğiyle ön planda: Farklı boyutlarda karıştırma kapları

Bal kabaklı muffin yaparken en çok ihtiyaç duyabileceğiniz gereçlerden biri de karıştırma kapları. Bu kapların çeşit çeşit büyüklükte olması da oldukça önem taşıyor. Bal kabaklı muffinin harcını hazırlarken yumurtaları ayrı ayrı kaplarda iyice çırpmak için öncelikle karıştırma kaplarınızın mikserle çalışmaya uygun olması gerekiyor. Yumurta kokusunu hapsetmemesi de bir diğer önemli nokta. Ayrıca uzun süreli bir kullanım için karıştırma kaplarının paslanmaz çelikten üretilmesi gerekiyor. Farklı hacimlere sahip kaplar aynı anda başka işlerinizi de yapabilme olanağı sunuyor.

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2. Büyük kolaylık: En kullanışlı çırpma telleri

Bal kabaklı muffin yaparken iyi bir çırpma teli gerekir. Neredeyse her yemekte kullanabileceğiniz çırpma telleri, muffin yapımında şeker ve yumurta sarısının birbirleri ile iyi bir şekilde özdeşleşmesi için önem taşır. Tıpkı karıştırma kaplarında olduğu gibi paslanmaz çelikten üretildiğinde uzun süreli kullanım sağlar. Ayrıca uzun bir sap kısmına sahip olduğu takdirde karıştırma esnasında el yormaz. Bir de askı eklentisi varsa fazla yer kaplamaz ve kolayca erişebileceğiniz bir yerde tutulabilir.

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3. Miksersiz olmaz!

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İyi bir muffin için hazırlanan harcın güzelce çırpılması gerekir. Tüm malzemelerin iç içe geçmesini sağlayacak en önemli mutfak gereci de el mikserleri. Mutfak aletleri konusundaki başarısıyla öne çıkan Arzum'un AR1047 modelli mikseri, 700 watt motor gücü ve 5 farklı hız ayarı sunuyor. Mutfaktaki en büyük yardımcınıza dönüşecek bu mikserle muffinden pancake harçlarına, hatta ekmek yapımına kadar birçok ilginç tarif uygulayabilirsiniz. Üstelik bu mikserin ikişer tane çırpıcısı ve hamur yoğurma aparatı var. Daha ne olsun?

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4. Bal kabaklı muffin için sabırsızlananlara: Hamur karıştırıcı

Değme şeflere taş çıkartacak harika fırın ürünleri mi yapmak istiyorsunuz? Hamur karıştırma kabına gerekli malzemeleri ekleyerek beş dakika içinde bal kabaklı muffinınıza kavuşmak ister misiniz? Fakir'in hamur karıştırıcısı tüm bu imkanları sağlayacak! 6 farklı hız ayarı ile ilk önce köpük kıvamında bir karışım elde edebileceğiniz bu ürünün daha pek çok mahareti de bulunuyor. Bu ürün size 6000 watt gücünde bir çırpma gücü vererek işleri kolaylaştırıyor.

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5. Vazgeçemeyeceksiniz: Silikon spatulalar

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Muffin harcın kalıplara dökmek istediğinizde ihtiyaç duyabileceğiniz mutfak yardımcılarından biri de spatulalar. Silikondan üretildiği için kek karıştırma kabında hazırladığınız harcın tek bir kırıntısını bile ziyan etmeden kalıplara aktarabilirsiniz. Hatta sırf muffin için değil, her türlü tarif için en büyük yardımcınız olabilir. Düz kenar özelliğine sahip ve 3 farklı boyutla kullanıma sunulan bu ürün, yiyecekleri katlama ve karıştırabilme kolaylığını da tanır. Bulaşık makinesinde rahatlıkla temizlenebilen bu spatulalar, teflon tencere ve tavaları da çizmez.

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6. "Fazla vaktim yok" diyenlere: Hamur porsiyonlayıcı

Muhteşem bal kabaklı muffin harcını hazırladıktan sonra sıra pişirme aşamasında. Bu harcı sağa sola saçıp israf etmeden ve mutfağınızın temizliğini çok fazla etkilemeden kalıplara dağıtabileceğiniz ürünlerden biri de hamur dağıtıcılar. Hamur porsiyonlayıcı olarak da anılan bu ürün, muffin harcına aktarıldıktan sonra kolaylıkla kullanılabilir. Sıkma kulpuna basarak en doğru kapsüllere istenilen porsiyonda muffin harcı ekleyebilirsiniz. Her bir kapsüle aynı oranda harç dağıtabilme özelliği sayesinde muffinlarınız da eşit boyutlarda olur.

YUYDY hamur hunisi ürününü daha yakından incelemek ve özelliklerini öğrenmek için buraya tıklayın.

7. Rengarenk muffin kalıpları ister misiniz?

Muffin bilindiği üzere ufak tefek hatta tek lokmalık bir atıştırmalık türü. Bu yüzden bal kabaklı muffin için de ayrı ayrı kalıplara ihtiyacımız var. Hem daha hoş bir görüntü hem de daha sonra tekrar tekrar kullanabilme şansı tanıyan muffin kalıpları, genellikle silikon bir materyaldan üretiliyor. Muffinların yapışmadan kolaylıkla çıkarılabilmesi ve tekrar kullanım için leke tutmaması gibi özellikler sağlayan bu muffin kalıplarını çok seveceksiniz. Isıya dayanıklılığı ve kanserojen madde içermemesi de önemli artılarından.

Siz de Star Home'ın silikon muffin kalıplarını yakından inceleyin.

8. Granit olunca iş başka: Çoklu muffin kalıbı

"Çok vakit harcamayayım, muffinları kolaylıkla kaplarından çıkararak süsleyebileyim" diyenlerdenseniz; bu ürün tam size göre. Öyle ki, aynı anda 12 adet muffinı hızlıca ve tek seferde pişirebilirsiniz. Bu sayede muffinları eşit ısıda pişirme şansınız da olur. Ayrıca granit yapılı bu muffin kalıpları, binbir zahmetle hazırladığınız muffinların yapışmasını da önler. Yağlı kağıt eklenmesine gerek kalmaz. Üstelik bu kalıplar bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkanır ve koku da yapmaz.

Gıda ile temasa uygun olan MasterHome 12'li Muffin Kalıbı'nı daha yakından incelemek ve detayları öğrenmek için buraya tıklayın.

9. Minimalizm tutkunlarına: Mini fırın

Binbir zahmetle hazırladığınız bal kabaklı muffinların kurumasını, yanmasını ya da içinin çiğ kalmasını istemeyiz. Bunun için malzemeler kadar muffinları pişirdiğiniz fırına da dikkat etmelisiniz. Tam 20 litre iç hacme sahip, 3 farklı pişirme fonksiyonlu ve zil ayarlı zaman uyarısı ile çok beğeneceğinizi düşündüğümüz Kumtel'in mini fırını, mutfakta epey küçük bir alan kaplar. Yapmanız gereken tek şey pişirmek istediğiniz ürünün tarifinde yazan dakika ayarını yapmak. Gerisini bu fırın halleder! Bu sayede pişireceğiniz ürünler de yanmaz.

1400 watt gücünde çalışan Kumtel markasının bu fırını için buraya tıklamanız yeterli.

10. Görüntü de önemli: En iyi krema sıkma torbası



Fırından henüz çıkmış ve mis gibi kokan bal kabaklı muffinleri süslemek bu işin en keyifli kısmı demek yanlış olmaz. Bal kabağı püresi, kremşanti ve soğuk sütle hazırladığınız kremayı sıkma torbasına aktararak muffinları süsleyebilirsiniz. Sağlığa zararlı hiçbir madde içermeyen ve 8 farklı dekorasyon ucu ile kullanıma sunulan bu ürün, oldukça dayanıklı. Muffinlara vermek istediğiniz farklı şekiller için tasarlanan bu uçlar, pişirdiklerinize oldukça güzel bir görünüm verir. Üstelik bu üründe hiçbir kanserojen madde yok!

Kolayca yıkanabilen Maomao'nun krema sıkma torbasına yakından bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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