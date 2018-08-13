MAGAZİN

Damat adayı Birkan mezar başından paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 14:41 | Son Güncelleme

Ablası sokak ortasında vurularak öldürülen damat adayı Birkan Key, ablasının mezarının başından paylaşım yaptı

Damat adayı Birkan mezar başından paylaştı

Damat adayı Birkan Key'in eşinden ayrılan ablası Kader Key, çocuklarına bakabilmek için girdiği işinden eve giderken ilişkisi olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından öldürülmüştü. Günler sonra ablasının mezarına giden Key, ablasının mezarı başında söz verdi.

İlişki yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğü iddia edilen ablasının mezarına giden Birkan, "Kardeşin geldi sen merak etme, her zaman yanındayım. Çocukların bana emanet merak etme. Sen rahat uyu bunları kim yaptıysa yanlarına kalmayacak sana söz veriyorum" dedi.

Damat adayı Birkan Key, ablasının mezarı başında yayın yapmayı da ihmal etmedi. Çektiği videoları yayınlayan Key, sevdiklerinize sarılın mesajı verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Damat adayı Birkan birkan key

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