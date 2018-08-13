Damat adayı Birkan mezar başından paylaştı

Damat adayı Birkan Key'in eşinden ayrılan ablası Kader Key, çocuklarına bakabilmek için girdiği işinden eve giderken ilişkisi olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından öldürülmüştü. Günler sonra ablasının mezarına giden Key, ablasının mezarı başında söz verdi.

İlişki yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğü iddia edilen ablasının mezarına giden Birkan, "Kardeşin geldi sen merak etme, her zaman yanındayım. Çocukların bana emanet merak etme. Sen rahat uyu bunları kim yaptıysa yanlarına kalmayacak sana söz veriyorum" dedi.

Damat adayı Birkan Key, ablasının mezarı başında yayın yapmayı da ihmal etmedi. Çektiği videoları yayınlayan Key, sevdiklerinize sarılın mesajı verdi.



