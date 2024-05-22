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    4. Damat ve annesinin dans performansı düğüne damga vurdu! Alkış sesleri bir an olsun susmadı... Sosyal medyadan beğeni yağdı

    Damat ve annesinin dans performansı düğüne damga vurdu! Alkış sesleri bir an olsun susmadı... Sosyal medyadan beğeni yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.05.2024 13:12
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    Bir anne ve oğlunun düğün töreninde sahneye çıkarak dans ettikleri anlar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde anne ve oğlu yavaş bir müzikle dans ederken bir anda müziğin değişmesiyle adeta şov yaptı. O anlar düğün konuklarını şaşırtırken sosyal medyada da beğeni topladı.

    Bir düğünde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu.

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    Görüntülerde anne ve oğlu yavaş bir müzikle dans etmeye başlarken şarkı Soulja Boy'un 'Crank That' adlı hit parçasına dönüştü ve anne oğluna ayak uydurarak muhteşem bir dans gösterisine imza attı.

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    Anne ve oğlunun düğün dansı kısa sürede viral oldu ve 259 bin beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Annenin oyunculuk performansı da harika" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O, sıcak bir günde oğlu ve arkadaşlarına dondurma dağıtan türden bir anne" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Dans düğün damat anne
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