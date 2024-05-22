Damat ve annesinin dans performansı düğüne damga vurdu! Alkış sesleri bir an olsun susmadı... Sosyal medyadan beğeni yağdı

Bir düğünde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu.

Görüntülerde anne ve oğlu yavaş bir müzikle dans etmeye başlarken şarkı Soulja Boy'un 'Crank That' adlı hit parçasına dönüştü ve anne oğluna ayak uydurarak muhteşem bir dans gösterisine imza attı.

Anne ve oğlunun düğün dansı kısa sürede viral oldu ve 259 bin beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Annenin oyunculuk performansı da harika" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O, sıcak bir günde oğlu ve arkadaşlarına dondurma dağıtan türden bir anne" yorumunu yaptı.







