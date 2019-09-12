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Daniel Craig kanlar içinde

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SİNEMA TV  | 12.09.2019 09:44 | Son Güncelleme

Çekimleri devam eden 25'inci Bond filmi No Time to Die'ın setinden yayınlanan bir fotoğraf korkuttu.

Daniel Craig kanlar içinde

25’incisi çekilen James Bond serisinde beşinci kez 007 karakterini canlandıran Daniel Craig’in 'kanlar içinde' kaldığı fotorğraf yürekleri ağza getirdi.

No Time To Die olarak açıklanan, Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandırdığı Bond serisinin 25’inci filminin çekimleri devam ediyor. İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, Daniel Craig’in canlandırdığı James Bond karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi.

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True Detective ve Beasts of No Nation gibi yapımlarla tanınan Cary Fukunaga'nın yönetmenliğini üstlendiği No Time To Die filminin oyuncu kadrosunda Craig’in yanı sıra Rami Malek, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Christoph Waltz, Jeffrey Wright, Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas gibi oyuncular yer alıyor.

Merakla beklenen yeni James Bond filmi ülkemizdeki izleyicileriyle sinemalarda 3 Nisan 2020 tarihinde buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
james bond 007 James Bond No Time To Die daniel craig

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