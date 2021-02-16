Danla Bilic sevgilisini gösterdi! Poyraz Teoman kimdir?

Danla Bilic, Sevgililer Günü'nde aşkını duyurdu. Bilic, Dubai'de birlikte tatil yaptığı sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk kez fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya fenomeni, "Suç ortağı" notuyla Dubai’de birlikte tatil yaptığı sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk defa fotoğrafını paylaştı.

Bilic ardından ise Poyraz Teoman'ın yüzünü net olarak gösterdi. Bu paylaşım üzerine herkes Poyraz Teoman kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularını merak etti. Poyraz Teoman Instagram hesabı var mı? İşte merak edilenler...

POYRAZ TEOMAN KİMDİR?

Ankara'da yaşayan Poyraz Teoman, TED Ankara Koleji'nde lise eğitimini tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında 1 yıl boyunca Paris'te Erasus programına katıldı.

Poyraz Teoman Instagram'da da var ancak sevgilisi gibi çok takipçili değil. Poyraz Teoman'ı Instagram'da 3 bin kişi takip ediyor.



