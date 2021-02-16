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Danla Bilic sevgilisini gösterdi! Poyraz Teoman kimdir?

16.02.2021 07:23 | Son Güncelleme:
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Danla Bilic sevgilisini gösterdi! Poyraz Teoman kimdir?

Danla Bilic Dubai'yi gittiği sevgilisi Poyraz Teoman'ın yüzünü gösterince olay oldu. Herkes Poyraz Teoman kimdir, Poyraz Teoman Instagram hesabı var mı merak etti.

Danla Bilic, Sevgililer Günü'nde aşkını duyurdu. Bilic, Dubai'de birlikte tatil yaptığı sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk kez fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya fenomeni, "Suç ortağı" notuyla Dubai’de birlikte tatil yaptığı sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk defa fotoğrafını paylaştı.

Bilic ardından ise Poyraz Teoman'ın yüzünü net olarak gösterdi. Bu paylaşım üzerine herkes Poyraz Teoman kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularını merak etti. Poyraz Teoman Instagram hesabı var mı? İşte merak edilenler...

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POYRAZ TEOMAN KİMDİR?

Ankara'da yaşayan Poyraz Teoman, TED Ankara Koleji'nde lise eğitimini tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında 1 yıl boyunca Paris'te Erasus programına katıldı.

Danla Bilic sevgilisini paylaştı! Dubai'de aşk pozuDanla Bilic sevgilisini paylaştı! Dubai'de aşk pozu

Poyraz Teoman Instagram'da da var ancak sevgilisi gibi çok takipçili değil. Poyraz Teoman'ı Instagram'da 3 bin kişi takip ediyor.


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