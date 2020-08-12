Danla Bilic ve Masterchef Emir Elidemir arasında neler oluyor?

Cemal Can’la 5 ay evli kaldığını söyleyen Danla Bilic’n Survivor sunucusu Murat Ceylan ile beraber olduğu iddia edilmişti. Cemal Can konusunda espri yaptığını açıklayan Danla, Murat Ceylan söylentilerini de şakaya vurdu. Aşk hayatındaki çalkantılarıyla ses getiren Danla Bilic’in ismi bu sefer de Masterchef yarışmacısı Emir Elidemir ile yakıştırıldı. İddiaların dumanını ise Danla Bilic’in paylaşımı körükledi.

'ŞAMPİYON EMİR'

Geçtiğimiz aylarda Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programını izlerken Emir Elidemir’in hikayesini paylaşan Danla Bilic dedikoduların çıkmasına sebep olmuştu. Uzun süre boyunca aşk konularında sessizliğini koruyan sosyal medya fenomenin bir kez daha Masterchef Emir Elidemir paylaşımı yapması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Masterchef programının 16 kişilik as kadrosunu katılmaya başaran Emir Elidemir’e destek Danla Bilic’ten geldi. Daha öncesinde Masterchef favorisinin Emir olduğunu açıklayan Danla Bilic, yarışmacının ana kadroda yer almayı başarması üzerine şampiyonluk söylemlerini güçlendirdi. Twitter hesabından Emir Elidemir için paylaşım yapan Bilic “Şampiyon Emir hadi uzayın abisi” ifadelerini kullandı.