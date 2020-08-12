Danla Bilic ve Masterchef Emir Elidemir arasında neler oluyor?

Cemal Can’la 5 ay evli kaldığını söyleyen Danla Bilic’n Survivor sunucusu Murat Ceylan ile beraber olduğu iddia edilmişti. Cemal Can konusunda espri yaptığını açıklayan Danla, Murat Ceylan söylentilerini de şakaya vurdu. Aşk hayatındaki çalkantılarıyla ses getiren Danla Bilic’in ismi bu sefer de Masterchef yarışmacısı Emir Elidemir ile yakıştırıldı. İddiaların dumanını ise Danla Bilic’in paylaşımı körükledi.
Geçtiğimiz aylarda Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programını izlerken Emir Elidemir’in hikayesini paylaşan Danla Bilic dedikoduların çıkmasına sebep olmuştu. Uzun süre boyunca aşk konularında sessizliğini koruyan sosyal medya fenomenin bir kez daha Masterchef Emir Elidemir paylaşımı yapması takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Masterchef programının 16 kişilik as kadrosunu katılmaya başaran Emir Elidemir’e destek Danla Bilic’ten geldi. Daha öncesinde Masterchef favorisinin Emir olduğunu açıklayan Danla Bilic, yarışmacının ana kadroda yer almayı başarması üzerine şampiyonluk söylemlerini güçlendirdi. Twitter hesabından Emir Elidemir için paylaşım yapan Bilic “Şampiyon Emir hadi uzayın abisi” ifadelerini kullandı.
Final turunda yarışmacı arkadaşlarından daha iyi yemek yapan Emir Elidemir 16 kişilik kadronun içerisinde kendisine yer bulmayı başardı. Masterchef Emir Elidemir’in bu başarısından sonra “Emir Elidemir kimdir, Emir Elidemir kaç yaşında ve nereli” sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Hem yeteneği hem de yakışıklılığıyla genç kızların dikkatini çeken Emir Elidemir’in hayatı merak ediliyor.
1994 yılında İzmir’de doğan Emir Elidemir, ilkokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra mutfak sanatlarına merak salan Emir Elidemir aşçılık merakını 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 4 yıllık eğitim alarak tamamladı. İstanbul’daki eğitiminden sonra yurt dışına giden Emir Elidemir Hollanda, Fransa ve ABD’de ünlü restoranlarda çalıştı. 26 yaşındaki yakışıklı aşçı Masterchef yarışmasına katılmadan önce Cunda’da bir restoranda yemeklerini misafirlerine sunuyordu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum