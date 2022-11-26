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  4. Davetlilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kucak dansı yaptı! “Misafirler utandı ama buna bayıldı”

Davetlilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kucak dansı yaptı! “Misafirler utandı ama buna bayıldı”

26.11.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de bir düğünde gelin Natalie Sanders konukları şaşkına çeviren bir dans gösterisine imza attı. Kocasını sandalyeye oturtan kadın pistin ortasında ilginç figürlerle dans etmeye başladı. Şimdilerde üç çocuk annesi olan Sanders’in kendi düğün görüntülerini TikTok’a yüklemesinden sonra kısa sürede ilgi çekti.

Natalie Sanders’in sosyal medyadna yaptığı paylaşımda kocasının dans pistinin ortasındaki bir sandalyede oturduğu görüldü. Dökümlü gelinliği ve sandaletleriyle kendisini baş aşağı damadın kucağına atan gelin kalçasını aşağı yukarı sallamaya başladı. O anlar 4.8 milyondan fazla izlenirken gelin gönderiye, “Düğünde bir ila çok içki içtiğinde” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderinin yorum kısmına adeta akın edildi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunu düğünden sonra yapmalıydınız” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Büyüklerin önünde mi yaptılar?” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Anne ve babalar her iki tarafla da gurur duyuyordur” dedi.

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