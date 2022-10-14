Dar kasko nedir, neleri kapsar? Dar kaskonun avantajları nelerdir?

Dar kasko, standart teminatlara sahip olan bir kasko poliçesinde bulunan teminat maddelerinin yalnızca bir kısmını içeren kasko çeşididir. Normal bir kasko için düzenlenen genel ve standart şartlardan herhangi biri paketten çıkarılırsa, elde edilen poliçe türüne dar kasko adı verilir. Dar kasko poliçesinin diğer poliçelerden en büyük farkı, daha uygun fiyat seçeneği sunmasıdır. Dar kasko, sigorta ürününün ana teminat seçenekleri içinden sadece belirli bir kısmını karşılayan sigorta türüdür.

Dar kasko nedir?

Dar kasko yani diğer adı ile mini kasko, bir kasko paketinin ana teminat maddelerinin yalnızca bir kısmını içeren kasko çeşididir. Kasko için hazırlanan genel ve standart maddeler arasından birkaç tanesi paketten çıkarılırsa, bu durumda ortaya çıkan poliçe türü, dar kasko olarak adlandırılır.

Dar kasko neleri kapsar?

Dar kasko teminatları, standart bir kaskoya göre daha kısıtlıdır. Dar kaskonun sunduğu teminatlar, sigorta firmasına ya da sigortalı ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterse de genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Aracın kazaya karıştığı durumlar,

Araç park halindeyken ya da hareket halindeyken diğer kişiler tarafından verilen hasarlar,

Aracın kendisinin ya da parçalarının çalınması,

Aracın yanması ya da doğal afetlere maruz kalması gibi durumlar dar kasko poliçesi kapsamında yer alır.

Dar kasko ne işe yarar?

Dar kasko, kasko ana teminatlarını içeren küçük bir kasko sigortasıdır. Kasko için düzenlenen genel şartlardan bir teminatın bile eksik olması halinde, dar kasko seçeneği ortaya çıkar. Dar kasko fiyat açısından diğer poliçelere göre daha avantajlıdır. Dar kasko ana teminatları kapsayan sizi ve aracınızı güvence alan kasko türüdür. Aracın yolculuk esnasında motorlu ya da motorsuz taşıtlarla yaptığı kazalarda hasar bedelini karşılaması ile bütçenizi korur. Hasarlara karşı güvence altında olmanızı sağlar.

Dar kaskonun avantajları nelerdir?

Dar kaskonun avantajları içinde en önemlisi uygun fiyatlı olmasıdır. Kasko paketinin içeriğini araç sahibinin kendisi belirleyebildiği için standart kaskolarda yer alan bütün ana teminatların bedelini ödemek zorunda kalmaz. Dar kasko poliçesinin sahibi araç, eğer hasarsız ise bu durumda uygulanacak olan hasarsızlık indirimi de önemli bir avantaj sağlar. Dar kasko paketlerine dahil edilen ek talimatlar da bazı avantajlara sahip olmanız için önemlidir. Aracınızda küçük bir hasar olması halinde, mini kasko onarım hizmeti en kısa sürede devreye girer. Planlamanıza göre belirleyebileceğiniz dar kasko paketleri hem uygun fiyatıyla bütçenizi yormaz hem de aracınızı belirlemiş olduğunuz çerçevede güvence altına alır.



