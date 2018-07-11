MAGAZİN

Darısı Başımıza 2. yeni bölüm izle: Öykü'den ortalığı karıştıran karar! (Darısı Başımıza oyuncuları ve konusu)

DİZİ HABERLERİ  | 11.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

Darısı Başımıza 2. yeni bölümü ile bu akşam Show TV'de. Başrollerinde Ozan Dolunay ve Elif Doğan'ın yer aldığı Darısı Başımıza ilk bölümü ile büyük beğeni toplamıştı. Geçen çarşamba ekrana gelen ilk bölümde Cem'den kaçan Öykü, onun abisi Ozan ile yolları kesişiyor. Öykü şimdi Cem ve Ozan arasında kalmıştır. Darısı Başımıza yeni bölümde Öykü'nün bu ikilemde vereceği karar ortalığı karıştıracaktır. Darısı Başımıza oyuncuları ve konusu haberimizde. İşte Darısı Başımıza 2. bölüm fragman ve özeti..

Darısı Başımıza 2. yeni bölüm izle: Öykü'den ortalığı karıştıran karar! (Darısı Başımıza oyuncuları ve konusu)

Darısı Başımıza 2. yeni bölümü merakla bekleniyor. Geçen hafta ilk bölümü ile ekrana gelen Darısı Başımıza, romantik komedi tarzında senaryosu ve oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplamıştı. Ozan Dolunay ve Elif Doğan'ın başrolünde yer aldığı Darısı Başımıza ilk bölümde Öykü, nişanlısı Cem tarafından aldatıldığını öğrenmiş, bundan kaçarken Ozan ile yolları kesişmiştir. İkili esas şoku, Ozan'ın Cem'in abisi olduğunu öğrenince yaşar. Darısı Başımıza yeni bölümde Öykü vereceği bir karar ile herkesi şaşırtacaktır. Peki Darısı Başımıza oyuncuları kimlerdir, dizinin konusu nedir? İşte Darısı Başımıza 2. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...

DARISI BAŞIMIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Darısı Başımıza’nın bu akşam ekrana gelecek 2. bölümünde Ozan’ı beklemediği bir an da Cem’in üvey abisi olarak karşısında gören Öykü, ne yapacağını şaşırır. Bu esnada aileler arasında yaşanan kavganın şiddeti, Öykü için fırsata dönüşür. İsteme merasimi ertelenir. Ancak Cem’in bu durumu kabul etmeye hiç niyeti yoktur. Ne yapıp edecek, Öykü’yle en kısa zamanda evlenecektir. Ozan, Öykü’yü kardeşinin nişanlısı konumunda görmüş olmanın şokunu atlatamamışken, Cem’in Öykü’yü aslında hiç aldatmamış olduğunu öğrenince iyice sarsılır. Öfkesiyle suçlayacak birilerini arayan Ozan için oklar, Öykü’ye dönmüştür. Canan, oğlu Cem’in mutluluğu için kartları yeniden dağıtmaya karar verir ve Aksoyları evine yemeğe davet eder. Yemek iki taraf içinde gergin geçecektir.

Darısı Başımıza 2. yeni bölüm izle

Bu sırada Öykü’nün çektiği acıyı hisseden Rüya, kardeşinin mutluluğu için İzmir’de Öykü’nün öpüştüğü adamı araştırmaya başlar. Ne yapıp edip o adamı bulacak ve Öykü’yle yüzleştirecektir. Çaresiz ilk yardım alacağı kişi, aşk doktoru Merter olacaktır. Merter ve Rüya müşteri listesini bulmak üzere otele sızarlar. Ancak plan istedikleri gibi gitmeyecek, ikili başlarını bir hayli belaya sokacaklardır. Tüm bunlar olurken Zerrin, yıllar sonra karşısında gördüğü Canan’a yeniden kinlenmeye başlar. Canan’ın babasının hikâyelerini çalarak daha fazla prim yapmasına izin vermeye hiç niyeti yoktur. Ancak bir kanıt bulmadan yola çıkması da zor olacaktır. Resmiye, Ferrin ve Zerrin’in güçlerini birleştirmeleri gerekecektir. Rüya içinde İzmir’de ki adamın adının soyadının yazılı olduğu zarfla Öykü’ye yaklaşırken, karşısında gördüğü mutlu manzaraya daha fazla katlanamayan Ozan, çareyi Öykü’yü sıkıştırmakta bulur; Ozan kararını vermiştir. Öykü en yakın zamanda Cem’den ayrılacaktır. Ancak Ozan’ın tehdidine karşı Öykü’nün aldığı karar, ortalığı bir hayli karıştıracaktır.

DARISI BAŞIMIZA KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLER?

Yaz ekranını ısıtmaya hazırlanan ve tanıtımlarıyla beğeni toplayan Darısı Başımıza yakında Show TV'de başlıyor. Ozan (Ozan Dolunay) sahilde dans eden Öykü’nün (Elif Doğan) güzelliğiyle büyülenirken, ikilinin yakınlaştığı anlar dikkat çekiyor. Öykü gözyaşları içinde Cem’le (Özgün Karaman) evlenemeyeceğini söylerken, Canan (Nergis Kumbasar) ve Zerrin (Devrim Yakut) karşı karşıya geliyor. Öykü’nün, ablası Rüya’nın (Açelya Topaloğlu) “Cem’i seviyor musun?” sorusu karşısında yaşadığı kararsızlık dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

“Bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza’da ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) hayattan tek beklentisi çocuklarının mutlu yuvalar kurduklarını görebilmektir. Zerrin yakın zamanda çocuklarının mürüvvetini görmeyi beklemezken, Öykü’nün (Elif Doğan) evleneceği haberini vermesiyle dünyalar onun olur.

OYUNCU KADROSU

Darısı Başımıza oyuncu kadrosunda; Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut, Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı yer alıyor.

PARTNERBalık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...Balık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...
Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm izle: Anna'nın telaşı Sultan'ın gözlerinden kaçmıyor!Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm izle: Anna'nın telaşı Sultan'ın gözlerinden kaçmıyor!
Masum Değiliz 3. yeni bölüm izle: Gerçekler ortaya çıkacak mı? (Masum Değiliz oyuncuları kimler?)Masum Değiliz 3. yeni bölüm izle: Gerçekler ortaya çıkacak mı? (Masum Değiliz oyuncuları kimler?)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darısı başımıza oyuncuları darısı başımıza 2. yeni bölüm darısı başımıza konusu show tv

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Trump şoke etti: Siz Rusya'nın esirisiniz

Trump şoke etti: Siz Rusya'nın esirisiniz

İlginizi Çekebilir

Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...

Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

İçerde dizisi hayranlarına müjde!

İçerde dizisi hayranlarına müjde!

Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı

Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm izle: Anna'nın telaşı Sultan'ın gözlerinden kaçmıyor!

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm izle: Anna'nın telaşı Sultan'ın gözlerinden kaçmıyor!

Masum Değiliz 3. yeni bölüm izle: Gerçekler ortaya çıkacak mı? (Masum Değiliz oyuncuları kimler?)

Masum Değiliz 3. yeni bölüm izle: Gerçekler ortaya çıkacak mı? (Masum Değiliz oyuncuları kimler?)

Erkenci Kuş 3. son bölümü izle: Sanem'in kıskançlığı! Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Erkenci Kuş 3. son bölümü izle: Sanem'in kıskançlığı! Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...

Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...

Erkenci Kuş dizisine sürpriz isim

Erkenci Kuş dizisine sürpriz isim

Erkan Petekkaya yeni dizisi için Gold Film'le anlaştı

Erkan Petekkaya yeni dizisi için Gold Film'le anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.