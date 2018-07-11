Darısı Başımıza 2. yeni bölüm izle: Öykü'den ortalığı karıştıran karar! (Darısı Başımıza oyuncuları ve konusu)

Darısı Başımıza 2. yeni bölümü merakla bekleniyor. Geçen hafta ilk bölümü ile ekrana gelen Darısı Başımıza, romantik komedi tarzında senaryosu ve oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplamıştı. Ozan Dolunay ve Elif Doğan'ın başrolünde yer aldığı Darısı Başımıza ilk bölümde Öykü, nişanlısı Cem tarafından aldatıldığını öğrenmiş, bundan kaçarken Ozan ile yolları kesişmiştir. İkili esas şoku, Ozan'ın Cem'in abisi olduğunu öğrenince yaşar. Darısı Başımıza yeni bölümde Öykü vereceği bir karar ile herkesi şaşırtacaktır. Peki Darısı Başımıza oyuncuları kimlerdir, dizinin konusu nedir? İşte Darısı Başımıza 2. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...

DARISI BAŞIMIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Darısı Başımıza’nın bu akşam ekrana gelecek 2. bölümünde Ozan’ı beklemediği bir an da Cem’in üvey abisi olarak karşısında gören Öykü, ne yapacağını şaşırır. Bu esnada aileler arasında yaşanan kavganın şiddeti, Öykü için fırsata dönüşür. İsteme merasimi ertelenir. Ancak Cem’in bu durumu kabul etmeye hiç niyeti yoktur. Ne yapıp edecek, Öykü’yle en kısa zamanda evlenecektir. Ozan, Öykü’yü kardeşinin nişanlısı konumunda görmüş olmanın şokunu atlatamamışken, Cem’in Öykü’yü aslında hiç aldatmamış olduğunu öğrenince iyice sarsılır. Öfkesiyle suçlayacak birilerini arayan Ozan için oklar, Öykü’ye dönmüştür. Canan, oğlu Cem’in mutluluğu için kartları yeniden dağıtmaya karar verir ve Aksoyları evine yemeğe davet eder. Yemek iki taraf içinde gergin geçecektir.