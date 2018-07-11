Darısı Başımıza 2. yeni bölüm izle: Öykü'den ortalığı karıştıran karar! (Darısı Başımıza oyuncuları ve konusu)

Darısı Başımıza 2. yeni bölümü merakla bekleniyor. Geçen hafta ilk bölümü ile ekrana gelen Darısı Başımıza, romantik komedi tarzında senaryosu ve oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplamıştı. Ozan Dolunay ve Elif Doğan'ın başrolünde yer aldığı Darısı Başımıza ilk bölümde Öykü, nişanlısı Cem tarafından aldatıldığını öğrenmiş, bundan kaçarken Ozan ile yolları kesişmiştir. İkili esas şoku, Ozan'ın Cem'in abisi olduğunu öğrenince yaşar. Darısı Başımıza yeni bölümde Öykü vereceği bir karar ile herkesi şaşırtacaktır. Peki Darısı Başımıza oyuncuları kimlerdir, dizinin konusu nedir? İşte Darısı Başımıza 2. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...
Darısı Başımıza’nın bu akşam ekrana gelecek 2. bölümünde Ozan’ı beklemediği bir an da Cem’in üvey abisi olarak karşısında gören Öykü, ne yapacağını şaşırır. Bu esnada aileler arasında yaşanan kavganın şiddeti, Öykü için fırsata dönüşür. İsteme merasimi ertelenir. Ancak Cem’in bu durumu kabul etmeye hiç niyeti yoktur. Ne yapıp edecek, Öykü’yle en kısa zamanda evlenecektir. Ozan, Öykü’yü kardeşinin nişanlısı konumunda görmüş olmanın şokunu atlatamamışken, Cem’in Öykü’yü aslında hiç aldatmamış olduğunu öğrenince iyice sarsılır. Öfkesiyle suçlayacak birilerini arayan Ozan için oklar, Öykü’ye dönmüştür. Canan, oğlu Cem’in mutluluğu için kartları yeniden dağıtmaya karar verir ve Aksoyları evine yemeğe davet eder. Yemek iki taraf içinde gergin geçecektir.
Darısı Başımıza 2. yeni bölüm izle
Bu sırada Öykü’nün çektiği acıyı hisseden Rüya, kardeşinin mutluluğu için İzmir’de Öykü’nün öpüştüğü adamı araştırmaya başlar. Ne yapıp edip o adamı bulacak ve Öykü’yle yüzleştirecektir. Çaresiz ilk yardım alacağı kişi, aşk doktoru Merter olacaktır. Merter ve Rüya müşteri listesini bulmak üzere otele sızarlar. Ancak plan istedikleri gibi gitmeyecek, ikili başlarını bir hayli belaya sokacaklardır. Tüm bunlar olurken Zerrin, yıllar sonra karşısında gördüğü Canan’a yeniden kinlenmeye başlar. Canan’ın babasının hikâyelerini çalarak daha fazla prim yapmasına izin vermeye hiç niyeti yoktur. Ancak bir kanıt bulmadan yola çıkması da zor olacaktır. Resmiye, Ferrin ve Zerrin’in güçlerini birleştirmeleri gerekecektir. Rüya içinde İzmir’de ki adamın adının soyadının yazılı olduğu zarfla Öykü’ye yaklaşırken, karşısında gördüğü mutlu manzaraya daha fazla katlanamayan Ozan, çareyi Öykü’yü sıkıştırmakta bulur; Ozan kararını vermiştir. Öykü en yakın zamanda Cem’den ayrılacaktır. Ancak Ozan’ın tehdidine karşı Öykü’nün aldığı karar, ortalığı bir hayli karıştıracaktır.
Yaz ekranını ısıtmaya hazırlanan ve tanıtımlarıyla beğeni toplayan Darısı Başımıza yakında Show TV'de başlıyor. Ozan (Ozan Dolunay) sahilde dans eden Öykü’nün (Elif Doğan) güzelliğiyle büyülenirken, ikilinin yakınlaştığı anlar dikkat çekiyor. Öykü gözyaşları içinde Cem’le (Özgün Karaman) evlenemeyeceğini söylerken, Canan (Nergis Kumbasar) ve Zerrin (Devrim Yakut) karşı karşıya geliyor. Öykü’nün, ablası Rüya’nın (Açelya Topaloğlu) “Cem’i seviyor musun?” sorusu karşısında yaşadığı kararsızlık dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.
“Bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza’da ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) hayattan tek beklentisi çocuklarının mutlu yuvalar kurduklarını görebilmektir. Zerrin yakın zamanda çocuklarının mürüvvetini görmeyi beklemezken, Öykü’nün (Elif Doğan) evleneceği haberini vermesiyle dünyalar onun olur.
OYUNCU KADROSU
Darısı Başımıza oyuncu kadrosunda; Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut, Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı yer alıyor.
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