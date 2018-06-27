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Dark Passage'da ayrılık!

ESPOR HABERLERİ  | 27.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

Japone ile Dark Passage'ın yolları ayrıldı.

Dark Passage'da ayrılık!

Bahadır " Japone" Çolak, Dark Passage ve geleceği ile ilgili açılama yaptı. Kişişel sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile takımı Dark Passage ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkldı. Daha önce ligin yeni dönemi için kendini geliştirme odaklı bir antrenman programı olduğunu açıklayan Japone, TwitLonger aracılığıyla yaptığı açıklama ile Dark Passage bünyesinde kendisini geliştiremediğini ifade etti. Kariyeri açısından daha iyi bir karar aldığını belirten oyuncunun açıklamasının tam metni ise şu şekilde;

Japone ayrılık yazısı

Konuyla ilgili Dark Passage tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
eSpor LoL Dark Passage Japone

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