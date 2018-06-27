Dark Passage'da ayrılık!

Bahadır " Japone" Çolak, Dark Passage ve geleceği ile ilgili açılama yaptı. Kişişel sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile takımı Dark Passage ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkldı. Daha önce ligin yeni dönemi için kendini geliştirme odaklı bir antrenman programı olduğunu açıklayan Japone, TwitLonger aracılığıyla yaptığı açıklama ile Dark Passage bünyesinde kendisini geliştiremediğini ifade etti. Kariyeri açısından daha iyi bir karar aldığını belirten oyuncunun açıklamasının tam metni ise şu şekilde;

Konuyla ilgili Dark Passage tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

