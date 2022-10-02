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  4. Darp edip sosyal medyadan paylaştılar! Tacizcinin intikamı ise dehşete düşürdü

Darp edip sosyal medyadan paylaştılar! Tacizcinin intikamı ise dehşete düşürdü

02.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, taciz iddiası nedeniyle Yücel I. ve ailesi tarafından darp edildi ve o anlar sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine sinirlenen taciz şüphelisi Yücel I.'nın ailesinden 5 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekipler Zübeyir V.'yi gözaltına aldı.

Darp edip sosyal medyadan paylaştılar! Tacizcinin intikamı ise dehşete düşürdü

Olay, İstanbul Büyükçekmece'de meydana geldi. Zübeyir V.'nin yeğenlerini taciz ettiğini ileri süren aile, Zübeyir V.'yi darp edip o anları sosyal medyada yayınladı. Bu duruma sinirlenen Zübeyir V. ise aileden 5 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı. O anları anlatan Yücel I. "Pazartesi günü yeğenimi taciz ediyor. Yeğenim gelip durumu bize bildirdi. Bunun üzerine onunla bir tartışma yaşadık, kavga ettik. Perşembe günü beni aradı dedi ki, 'Bu böyle kalmayacak'" ifadelerini kullandı.

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Yücel I.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Çakmaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü iddiaya göre, Yücel I. ve ailesi, yeğenlerine tacizde bulunduğunu öne sürdükleri Zübeyir V.'yi 3 farklı yerde darbetti. Aile fertlerinden Ferdi I., darp ettikleri o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Olaydan sonra annesinin evine taşınan Zübeyir V. eşyalarını almak üzere kendi evine gitti. Evde Yücel I.'yı arayarak tehdit eden Zübeyir V., konuşmak için eve gelen Ferdi I. ve Mücahit T.'ye pompalı tüfek ile ateş etti. Saldırıda Ferdi I. ve Mücahit T. yaralandı.

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GÖZALTINA ALINDI

Zübeyir V. evden dışarı çıktığında mahalleden ayrılmak için bu kez de sağa sola ateş etti. Saçmalar bu sırada anne Emriye I. ve yeğenleri Sinem I.'ya isabet etti. Silah seslerini duyarak gelen Yücel I. da saçmaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri Zübeyir V.'yi gözaltına aldı.

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"BU BÖYLE KALMAYACAK"

O anları anlatan Yücel I. "Pazartesi günü yeğenimi taciz ediyor. Yeğenim gelip durumu bize bildirdi. Bunun üzerine onunla bir tartışma yaşadık, kavga ettik. Perşembe günü beni aradı dedi ki, 'Bu böyle kalmayacak'. Ondan sonra uyudum. Saat 04.30 gibi şahsı gördüm, tartışma yaşadık. Daha sonra işten gelen abim konuşmak için evine gidiyor. Evinde abime bir el ateş ediyor. Sonra ben koştum. Abimin bir tanesi yerde yatıyor. Anneme vuruyor, annemi de kurşunluyor. Annem şu an hastanede, ameliyattan çıktı. Sonra benim peşimden koştu. 5 kişiyi indiriyor. Sonra kaçıp gidiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece taciz darp
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