Davetliler şaşkına döndü! Damadın arkadaşlarından akılalmaz şov

Damad\u0131n arkada\u015flar\u0131n\u0131n motosiklet ile d\u00fc\u011f\u00fcn salonuna girdi\u011fini g\u00f6ren davetliler ise \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc. \n\n D\u00fc\u011f\u00fcn'de silahl\u0131 kavga: 1 \u00f6l\u00fc, 1 yaral\u0131\n \nPist alan\u0131nda k\u0131sa bir turan yapan damad\u0131n arkada\u015flar\u0131 ard\u0131ndan doyas\u0131ya e\u011flendi. (\u0130HA)\n\n Van'da d\u00fc\u011f\u00fcn konvoyun \u00f6n\u00fcn\u00fc trenle kesen iki makinist \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi\n \n\n
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