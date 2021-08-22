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  4. Davetliler şaşkına döndü! Damadın arkadaşlarından akılalmaz şov

Davetliler şaşkına döndü! Damadın arkadaşlarından akılalmaz şov

22.08.2021 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Antakya ilçesinde motosiklet sevdalısı damadın arkadaşları düğün salonunun pistine motosikletleri ile girerek damada sürpriz yaptılar.

Davetliler şaşkına döndü! Damadın arkadaşlarından akılalmaz şov

Damadın arkadaşlarının motosiklet ile düğün salonuna girdiğini gören davetliler ise şaşkına döndü.

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Pist alanında kısa bir turan yapan damadın arkadaşları ardından doyasıya eğlendi. (İHA)

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Hatay
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