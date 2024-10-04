Davetlileri şaşkına çeviren düğün! Damadın annesi gözyaşlarıyla mikrofonu eline alıp açıkladı: 'Düğün iptal edildi'

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da gerçekleşen bir düğünde ilginç anlar yaşandı. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedilirken damadın annesi gözyaşları içinde sahneye çıkarak davetlilere düğünün iptal edildiğini açıkladı.

TikTok'ta 'demflacco' kullanıcı adıyla yayınlanan görüntülerde damadın annesi mikrofonu eline alarak, "Bazı nedenlerden dolayı gelin gelmemeye karar verdi. Herkese haber veremem. Çünkü buna cesaretim yok. Tüm sorunları en kısa zamanda yanıtlayacağız" dedi.

Düğünün iptal edilmesinden sonra damat sosyal medyadan yaptığı açıklamasında nişanlısının evlenmek istemediğini söyledi.

Damat gelinin nişan yüzüğünü geri verdiğini söyleyerek, "İş yerinde başka biriyle tanıştı. Benim söyleyebileceğim bu." dedi.