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Davetlileri şaşkına çeviren düğün! Damadın annesi gözyaşlarıyla mikrofonu eline alıp açıkladı: 'Düğün iptal edildi'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.10.2024 11:23
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Sosyal medyada 8 milyondan fazla izlenen bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde Malezya'da gerçekleşen bir düğün töreni yer aldı. Düğünde damadın annesi gözyaşları içine sahneye çıkarak mikrofonu eline aldı ve düğünün iptal edildiğini söyledi. Düğünün iptal edilme nedeni olarak ise gelinin son anda vazgeçmesi gösterildi.

Davetlileri şaşkına çeviren düğün! Damadın annesi gözyaşlarıyla mikrofonu eline alıp açıkladı: 'Düğün iptal edildi'

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da gerçekleşen bir düğünde ilginç anlar yaşandı. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedilirken damadın annesi gözyaşları içinde sahneye çıkarak davetlilere düğünün iptal edildiğini açıkladı.

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TikTok'ta 'demflacco' kullanıcı adıyla yayınlanan görüntülerde damadın annesi mikrofonu eline alarak, "Bazı nedenlerden dolayı gelin gelmemeye karar verdi. Herkese haber veremem. Çünkü buna cesaretim yok. Tüm sorunları en kısa zamanda yanıtlayacağız" dedi.

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Düğünün iptal edilmesinden sonra damat sosyal medyadan yaptığı açıklamasında nişanlısının evlenmek istemediğini söyledi.

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Damat gelinin nişan yüzüğünü geri verdiğini söyleyerek, "İş yerinde başka biriyle tanıştı. Benim söyleyebileceğim bu." dedi.

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