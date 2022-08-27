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Davut Güloğlu oğlunu evlendiriyor

27.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun oğlu Cengizhan, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Davut Güloğlu oğlunu evlendiriyor

'Nurcanım' ve 'Katula Katula' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Davut Güloğlu'nun oğlu Cengizhan, birlikte olduğu Nursena Yazıcı ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

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Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde müstakbel gelinini Rize'de oturan ailesinden istedi. Çiftin söz yüzüklerini Riza Valisi Kemal Çeber taktı. Aile arasında gerçekleşen törenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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Güloğlu, Vali Kemal Çeber'in merasime katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

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"ALLAH TAMAMINA ERDİRSİN"

Güloğlu ayrıca, "Binlerce kişiye konser veriyorsunuz. Sizi sevenlerle bir araya geliyorsunuz ama bunun heyecanı başka. Kızımı oğlumu asla ayırt etmiyorum. Kendimi çocuk gibi hissediyorum. Kendimi bir baba figürü gibi hissediyorum ama bir anda başka bir mutluluk sarıyor beni. Allah tamamına erdirsin." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Davut Güloğlu sosyal medya evlilik
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