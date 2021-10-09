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Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması

09.10.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Şu anda hiçbir ittifakın parçası değiliz” dedi.

Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması

Kayseri’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün Kayseri’de vatandaşlarla bir araya gelen Davutoğlu vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyleyerek, “Kayseri’ye Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak gelmekten gurur duyuyorum. Kayseri’ye gelmeyi 2 kez planlamıştık ancak pandemi şartlarındaki kısıtlamalar dolayısıyla kongrede uzaktan katılmamız icap etti. Ben Kayseri’ye geldiğimde hiçbir kısıtlama olmadan bütün hemşehrilerim ile buluşmak isterim. Dünde Kayserili hemşehrilerimiz bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar ve bizi bağırlarına bastılar. Gerek Camikebir’de gerekse kapalı çarşıda gördüğüm muhabbet dolayısı ile bütün Kayserili hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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Her seçime hazır olduklarını dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bir siyasi parti tek başına ben iktidar olacağım iddiası taşıyorsa o siyasi partidir. Bir siyasi lider ekibiyle birlikte ’bu ülkenin problemlerini çözeceğim’ dediği zaman başarılı olur. Biz Gelecek Partisini, gelecek nesillerin 10 yıllarını mümkünse 100 yıllarını kuşatacak bir fikriyat üzerine kurduk. Dolayısı ile benim meselem 2023 yılında bir seçim kazanma meselesi değil, Anadolu’nun damarlarında o kültürü yansıtan yeni bir siyasi hareket kurmak” diye konuştu.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

İttifakla ilgili gelen sorulara ise Davutoğlu, “Şu anda hiçbir ittifakın parçası değiliz. Şu anda kendi partimizi, kendi düşüncelerimizi ve vizyonumuzu belirliyoruz. Belirli partilerle, belli konularda iş birliği olur ama ittifak ancak seçim ortamına gelindiğinde belli olur. O gün göreceksiniz ki ülkenin siyasi dokusu çok değişmiş olacak ve sorular çok değişik olacak” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Kayseri Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Gelecek Partisi
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