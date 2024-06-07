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Defne Samyeli'den külotlu çorap kombini! Peş peşe paylaştı: "Külotlu çorap bile moda oldu"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.06.2024 09:13
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İddialı tarzı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'den külotlu çoraplı kombin geldi. Sosyal medya hesabından peş peşe külotlu çorap ve body tarzını paylaşan ünlü isme hayranları yorum yağdırdı.

Defne Samyeli'den külotlu çorap kombini! Peş peşe paylaştı: "Külotlu çorap bile moda oldu"

41 yaşındaki Defne Samyeli, fit vücudu ve kusursuz cildi ile sık sık adından söz ettiriyor. İki çocuk annesi Samyeli, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Hem özel hayatıyla hem de açıklamalarıyla çok konuşulan Samyeli, bu kez Instagram hesabından külotlu çorap ve body kombiniyle sosyal medyada çok konuşuldu.

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Geçtiğimiz günlerde Nükhet Duru'nun doğum günü partisinde de bu tarzda giyinen Defne Samyeli, vücut hatlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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"BU TARZ SANA YAKIŞMIŞ"

Samyeli'nin son paylaşımı ise külotlu çorap- body akımını sevdiğini gösterdi. Siyahlar içerisine bürünen ünlü güzel, peleriniyle de kombinine hava kattı.

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Ünlü isme sosyal medyada takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı. Samyeli'ye, "Böyle de sokağa çıkılmaz ya", "Bu tarz çok yakışmış sana", "Külotlu çorap bile moda oldu ya", "Kadın her hali ile güzel" gibi yorumlar yapıldı.

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Defne Samyeli
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