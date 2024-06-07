Ünlü modacı Hakan Akkaya davet tarzıyla dillere düştü! 'Sünnetimden kalma bir etek'

Moda programlarının haricinde birçok ünlü isimle çalışan ve olay yaratan farklı tasarımların altına imzasını atan ünlü modacı Hakan Akkaya Bugün Ne Giysem ve Stil İkonu gibi programlarda yıllarca jüri üyeliği yapmıştı.

Şimdilerde zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Akkaya son olarak katıldığı bir davette tarzıyla dikkat çekti.

'SÜNNETİMDEN KALMA BİR ETEK'

Siyah pantolon üzerine siyah bir etek ve beyaz gömlek giyen Akkaya'ya 'Tarzınız çok konuşulacak cinsten' denmesi üzerine ünlü isim "Yoo, sünnetimden kalma bir etek onu giydim geldim. Kimin ne giydiğini konuşana kadar şurayı geliştirebilecek şeyler konuşsak da her şey çok daha keyifli olsa" diye yanıt verdi.

YORUM YAĞDI

Hakan Akkaya'nın bu yanıtı ve tarzı sosyal medyada dillere düştü. Ünlü isme; 'Kimin ne giydiğini kendi yıllarca konuştu', 'Etek mi? Garson önlüğü mü?', 'Hakan Bey, bizimle değilsin', 'Şu olay normal mi ya?' gibi yorumlar yapıldı.







