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  4. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

15.06.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde çiçekli bikinisiyle verdiği pozla adından söz ettiren Deren Talu, bu defa erkek arkadaşıyla sarılarak poz verdi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızları Deren Talu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Bir süredir beraber olduğu erkek arkadaşıyla verdiği pozları da sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

DEREN TALU AŞKA GELDİ

Deren Talu, iş insanı Baran Tınaz ile bir süredir birliktelik yaşıyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

Mutlu ilişkisi tam gaz devam eden ikili, birbirleriyle verdiği pozları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

Talu, en son paylaşımında erkek arkadaşına sarılarak verdiği pozuyla dikkat çekti.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

25 yaşındaki Deren Talu birbirinden iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından sıklıkla söz ettiriyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

BARAN TINAZ KİMDİR?

Baran Tınaz, işletme sektöründe yer alıyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olduğu biliniyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

Sosyal medyada, 'barantinaz' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Tınaz, kız arkadaşıyla pozlarını sık sık paylaşıyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
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