Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşka geldi! Sevgilisiyle sarılarak poz verdi

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızları Deren Talu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Bir süredir beraber olduğu erkek arkadaşıyla verdiği pozları da sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.

DEREN TALU AŞKA GELDİ

Deren Talu, iş insanı Baran Tınaz ile bir süredir birliktelik yaşıyor.

Mutlu ilişkisi tam gaz devam eden ikili, birbirleriyle verdiği pozları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Talu, en son paylaşımında erkek arkadaşına sarılarak verdiği pozuyla dikkat çekti.

25 yaşındaki Deren Talu birbirinden iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından sıklıkla söz ettiriyor.

BARAN TINAZ KİMDİR?

Baran Tınaz, işletme sektöründe yer alıyor.

Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olduğu biliniyor.

Sosyal medyada, 'barantinaz' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Tınaz, kız arkadaşıyla pozlarını sık sık paylaşıyor.





