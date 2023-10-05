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Değişim yüzde 65'i bulacak! AK Parti'de gözler kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan 250 kişilik listeyi 75’e indirdi

05.10.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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AK Parti'de tüm gözler cumartesi günü yapılacak olan kongreye çevrilirken, oylanacak 75 kişilik MKYK listesi de hazırlandı. Parti binasında yoğun mesai harcayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarının önerdiği 250 kişilik listeyi 75 kişiye indirdiği ve yarın akşama kadar son rötuşları yapabileceği öğrenildi. Erdoğan'ın, MKYK, disiplin ve etik kurullar ile demokrasi hakem heyeti başta olmak üzere genel merkez yönetiminde yüzde 65'i bulan bir değişime gideceği iddia edildi.

Değişim yüzde 65'i bulacak! AK Parti'de gözler kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan 250 kişilik listeyi 75’e indirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongresinde kapsamlı değişikliğe gideceği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) için kurmaylarınca hazırlanan 250 kişilik taslak listedeki isim sayısını 75’e indirdi.

ERDOĞAN, LİSTEYİ 75 KİŞİYE DÜŞÜRDÜ

Kongre öncesi yeni A takımını belirlemek üzere yoğun mesai harcayan Erdoğan önceki gün ve dün parti kurmaylarıyla ardı ardına toplantılar yaptı.

Edinilen bilgiye göre, kongrede oylanacak 75 kişilik MKYK listesini hazırlamaları için görevlendirilen Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 250 kişilik taslak bir liste sundu. Gerçekleştirilen toplantılarda Erdoğan, listeyi 75 kişiye düşürdü; ancak Erdoğan’ın isim listesine son şeklini yarın akşama kadar vereceği ifade edildi.

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YÜZDE 65'İ BULAN DEĞİŞİM

Milliyet'te yer alan habere göre; MKYK için hazırlanan taslak listenin oluşturulmasında yasama, yürütme ve parti dengesinin gözetildiği kaydediliyor. Bu kapsamda MKYK’da milletvekili sayısının daha az olacağı, bu vekillerin bazılarının ise doğrudan MYK’ya girebileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın, MKYK, disiplin ve etik kurullar ile demokrasi hakem heyeti başta olmak üzere genel merkez yönetiminde görev alan toplam 142 isim üzerinde yüzde 65’i bulan bir değişime gidilebileceği ifade ediliyor.

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KONGRE PROGRAMI VE TEMASI BELLİ OLDU

AK Parti’nin cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongresinin programı da belli oldu. Saat 10.00’da başlaması planlanan programın ana sloganları “Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı” ve “Hep yeni hep ileri” olacak. Kongrede Türkiye’nin demokratikleşme hikâyesi, “Cumhuriyetin yüz akı” sloganına atıfla “Bizler, Sizler, Yüzler ve Sözler” olmak üzere dört ana başlıktan oluşacak bir metin kurgusuyla tiyatral olarak sahneye konulacak. Gösterinin ana metninde “toplumun tamamını kapsama” vurgusu yer alacak.

Erdoğan’ın yarım saatlik bir konuşma yapması planlanan kongrede daha sonra Genel Başkan ve yetkili kurulların seçimlerine geçilecek. Kongrede Azerbaycanlı şarkıcı Azerin de mini bir konser verecek.

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119 SİYASİ PARTİ TEMSİLCİSİ KATILACAK

Kongreye, 27 ülkeden 49 siyasi partiden 119 siyasi parti temsilcisi, 76 büyükelçilik ve toplamda 13 uluslararası kuruluş gelecek. Kongre için AK Parti Genel Merkezi tarafından bakanlara mesaj gönderilerek, bakanların kongre salonuna yalnızca bir refakatçi ile gelmelerinin istendiği öğrenildi.

Bin 572 kayıtlı delegesi bulunan kongrede seçimin ardından teşekkür konuşması için yeniden kürsüye çıkacak Erdoğan, sonrasında Genel Merkez’e geçerek MKYK üyeleri içerisinden 18 kişilik parti yönetimini oluşturan Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirleyecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beş grup başkanvekili MYK’nın doğal üyeleri olduğu için yeni listede yer almaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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