Bahçeli'nin sözlerini hatırlatıp son noktayı koydu! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Kuzeyi güneyi kalmadı bütün denizlerde..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kazakistan'da 3 Kasım 2023'te yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda KKTC'nin gözlemci ülke olarak yerini almasının, Kıbrıs Türklüğünün tanınmasında önemli bir eşik olacağına işaret etmiş ve "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek." ifadesini kullanmıştı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN MHP LİDERİ BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Ankara temasları çerçevesinde Bengü Türk televizyonunda bir programa katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Devlet Bahçeli’nin sözlerini değerlendirdi.

Devletin isim değişikliği için Anayasa değişikliği gerektiğini, ismin tartışılabileceğini ancak Kıbrıs’ta artık bir Türk devleti olduğunu göstermesi açısından “kuzey” isminin değiştirilmesinin önemli bir girişim olacağına inanç belirten Tatar, bu konuda bir tartışma başladığına işaret ederek bu çerçevede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür etti.

"BU İŞİN KUZEYİ, GÜNEYİ KALMADI"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu işin Kuzeyi, Güneyi kalmadı. Madem Rum kesimi bütün ada yönetimi bizdedir diyor, biz de Kuzeyi kaldırıyor, Kıbrıs Türk Devleti ve bütün denizlerde hak iddia ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Adanın Osmanlı adası olduğunu, ancak İngilizlere kiraladıktan sonra durumun değiştiğini, Türkleri azınlığa düşürmeye çalıştıklarını ancak hiç bir şekilde boyun eğemediklerini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta Türklerin kanı canı olduğunu, Anadolu’nun bir parçası olduğunu kaydetti.

Pile- Yiğitler yolunda da Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapıldığını, BM’nin tarafız olmadığını anlatan Tatar, insani bir proje olan bu yolun yapılacağını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının adada hakkı, mührü olduğunu, milli mücadeleyi de Anavatan Türkiye ile birlikte yürüttüğünü ve yürütmeye devam ettiğini vurgulayan Tatar, Rum boyunduruğu altına hiçbir zaman girmeyeceklerini belirtti.

Rumların tek taraflı AB’ye kabul edilmesini de eleştiren Tatar, Kıbrıs’ta Türk devletinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

