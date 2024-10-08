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Deha dizisiyle ilgili şaşırtan iddia! O ters köşe seyircinin hoşuna gitmeyecek!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.10.2024 13:19
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Show TV'nin en iddialı yeni sezon dizilerinden Deha'da Esme ve Devran'ın aşkını seyirci çok sevmişti. Kısa sürede izleyicilerin kalbini kazanan çiftle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Dizide ters köşe olacağını ve Devran'ın başkasıyla aşk yaşayacağı iddia edildi.

Deha dizisiyle ilgili şaşırtan iddia! O ters köşe seyircinin hoşuna gitmeyecek!

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu'nun başrolünde yer aldığı yeni sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri olan Deha, yeni bölümleriyle sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor.

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Yıllar sonra babası İskender'le acı bir olay sonrasında yüzleşen Devran'ın ve ailesinin hikayesinin izlediğimiz dizide Devran'ın güzeller güzeli Esme'siyle yaşadığı aşk da seyircinin sevdiği detaylardan oldu. İkili arasında yaşanan diyaloglar var Devran'ın Esme'ye olan aşkı her yeni bölümde gündem oluyor. Sezonun en çok sevilen çiftleri arasına girdiler.

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DEVRAN BAŞKASINA AŞIK OLACAK İDDİASI!

Devran ve Esme'nin büyüsünün bozulmasını istemeyen seyirciye üzecek bir iddia ortaya atıldı. TikTok'ta 'gerçeklerinsesi' isimli kullanıcı yapım şirketinden aldığı bir bilgiyi paylaştı. Kullanıcının aktardığına göre Devran ilerleyen bölümlerde başka bir kadın karakterle aşk yaşayacak.

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İddiasına göre Devran'ın aşk yaşayacağı kişi İskender'in üvey kızı İmre olacak. Karakter için "Özgür ruhu, büyüleyici güzelliğinin yanı sıra parlak zekâsı ve zekâsını kötülüğe de kullanabilmesi babasına benzememek için verdiği mücadelede Devran için en önemli hayat sınavı olacaktır." sözleri de dikkat çekti. Esme karakterinin de sürpriz bir karakterle etkileşime gireceği söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Aras Bulut İynemli
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