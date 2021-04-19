Dehşet saçan sevgililer, cinayeti işleyip ambulansı yanlış yönlendirmişler

Olay, 17 Aralık gecesi Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Aydın Memiş (55) isimli vatandaştan haber alamayan mahalle sakinleri Memiş’in evine gitti. İçeri giren vatandaşlar Memiş’in yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Ekipler 55 yaşındaki Aydın Memiş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekiplerince başlatılan incelemede Memiş’in cinayet ten önce en son Bahadır A. ve kız arkadaşı Sultan A. ile birlikte alkol aldıklarını ve tartıştığını belirledi. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan iki kişiden Bahadır A.’nın Memiş’i kıskançlık sebebi ile bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş’in cep telefonunu alarak kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen sevgiler hakkında hazırlanan iddianamede cinayet anlarında yaşananlar ortaya çıktı.

TACİZ İDDİASI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay tarihinde maktul Aydın Memiş’in telefonla arayarak evine davet ettiği Bahadır A. ve kız arkadaşı Sultan A. ile birlikte evinde alkol aldığı, bir süre sonra Sultan A.’yı elle taciz etmeye başlayan Memiş ile Bahadır A. arasında çıkan tartışmada Aydın’ın karın bölgesinden bıçaklandığı ve şüphelilerin bıçağı alarak sobaya attıkları yer aldı. İddianamenin devamında Memiş’in kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını ifade eden Bahadır A. ise çıkan tartışmada maktulün mutfaktan getirdiği bıçakla üzerine geldiğini, kendini savunmak için maktulün elini tuttuğu sırada maktulün bıçağın üzerine düşerek yaralandığını, kanamayı durdurmaya çalıştıklarını ancak korktukları için bıçağı sobaya atıp maktulün cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldıkları ifade etti.

112'Yİ "ÇOCUKLAR ARAMIŞ" DİYEREK YANLIŞ YÖNLENDİRDİLER

İddianamede Sultan A.’nın ifadesinde ise, ilerleyen saatlerde maktulün kendisine yakınlık göstererek bacaklarını okşamaya başladığını, Bahadır’ın bu durumdan rahatsız olarak maktulü uyardığını ancak maktulün kendisini okşamaya devam ettiğini, bir ara Bahadır’ın mutfağa gittiğini, geri döndüğünde maktulün dizine yatması üzerine Bahadır’ın ‘Çekil nişanlımın yanından el sürme’ diyerek koltuğun yanına sakladığı bıçağı çıkararak maktule sapladığını söyledi. Sultan A. ifadesinin devamında bıçağı sobaya atarak maktulün kanamasını durdurmak için tampon yaptıklarını, 112 acil servisi aradığını ancak adresi bilmediği için doğru yönlendirme yapamadıklarını, korktuğu için de acil servisi yanıltarak ‘çocuklar aramış’ dediğini beyan etti.