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Dehşet verici an! Sosyal medya fenomeni yılan tarafından ısırılıp yoğun bakıma kaldırıldı: O anları canlı canlı paylaştı

03.01.2025 10:27
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.01.2025 10:27
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Sosyal medya fenomeni David Humplett, son derece zehirli bir yılan tarafından ısırıldığını canlı yayınlayarak yaşadığı dehşet anları sosyal medyada paylaşınca viral oldu. Yılanın bacağını ısırdığını gösteren fenomen isim hastane yatağından o anları anlattı. Yılanın ısırmasından sonra bacağında ağrı hissettiğini söyleyen Humplett, "Bacağımda yoğun bir ağrı hissettim. Vücudum baştan ayağa uyuştu" dedi.

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde sosyal medya fenomeni David Humplett, Dixie County'deki Shired Adası çevresinde dolaşırken elmas sırtlı çıngıraklı yılan tarafından ısırıldı. O anda sosyal medyada canlı yayında olan fenomen isim zehirli yılan dişlerini bacağına sapladıktan birkaç dakika sonra acı içinde bağırdı.

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Yılanın bacağına dişlerini geçirmesinden sonra canlı yayına devam eden Humplett, "Vay canına, bittim. Ağacın kabuğunu soyarken bir anda bacağımı elmas sırtlı çıngıraklı yılan ısırdı. Sonra birdenbire, bacağımda yoğun bir ağrı hissettim. Dürüst olmak gerekirse şiddetli bir uyuşma hissiydi. Bacağımı kaybedebilirim. Büyük bir korkuydu çünkü tüm vücudum baştan ayağa uyuştu" dedi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

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Fenomen isme ısırık nedeniyle bacağının inanılmaz derece şişmesi üzerine 88 şişe panzehir verildi ve yoğun bakım ünitesinde tutuldu. Humphlett'in eşi Emma Rynear da partnerinin korkunç deneyiminin ardından basına yaptığı açıklamada, "İçten içe panikliyorum ama dışarıdan ona 'İyi olacaksın' diye güvence veriyorum. Durumu daha iyiye gidiyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yılan fenomen
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