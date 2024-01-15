Dehşete düşüren cinayet! 15 yaşındaki çocuk, kendisine şaka yapan arkadaşını katletti

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Şerif Şahin, arkadaşı S.S.Ç. ile şakalaştığı sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S.Ç., yanındaki bıçak ile Mehmet Şerif Şahin'i yaraladı. Şahin'i kanlar içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli suç aleti ile yakalandı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)





