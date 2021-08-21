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  4. Dehşete düşüren olay! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşete düşüren olay! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

21.08.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da T.Y. (17), husumetli olduğu H.A. (15) adlı kızı erkek arkadaşıyla otomobile bindirip götürdüğü ıssız yerde darbetti. Olay sırasında kıyafetlerini de çıkarttıran T.Y. ve erkek arkadaşının çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Dehşete düşüren olay! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Olay, Mamak ilçesinde meydana geldi. T.Y, daha önce birlikte kaldıkları yurttan tanıştığı ve husumetli olduğu H.A.'ya barışma mesajı göndererek buluşma teklif etti. Akşam buluşma noktasına erkek arkadaşı ile gelen T.Y., birlikte H.A.'yı otomobile bindirip, ıssız bir yere götürdü. Burada T.Y., H.A.'yı darbetti. Bu sırada erkek arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

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"AĞABEY YAPMA, BEN ÖKSÜZÜM"

Videoda zorla kıyafetleri çıkarttırılan H.A.'nın, T.Y. tarafından saçından tutulup yumruklandığı görüldü. H.A.'nın videoyu çeken kişiye, "Ağabey yapma; çoluğun çocuğun var ağabey, ben öksüzüm" şeklindeki yalvarması da duyuldu.

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KORKUTUĞU İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. H.A.'nın korktuğu için şikayetçi olmak istemediği öğrenilirken, olayın ardından kayıplara karışan T.Y. ve erkek arkadaşının bulunması için çalışmalar sürüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ankara
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