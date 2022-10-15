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Dekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisi: Benim çocuğum her şeye şahit oldu

15.10.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da geçen yıl meydana gelen hırsızlık olayında, 2 kadın girdikleri evden 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalmıştı. Dekolteli hırsız olarak bilinen kadınlara bin 500’er TL’den 3 bin TL ceza verildi. Verilen cezayı az bulan ev sahibi, ''Küçük bir para cezası verilip salındıkları zaman, vicdanen kendimi çok kötü hissettim. Eve gelip kapıya dayandıkları zaman çocuğum olaya şahit oldu. Bu bizim için çok üzücü. Artık maddiyatı geçtik manevi olarak yıkılmış durumdayız'' dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan fenomen Elif Dağdelen, yaklaşık bir yıl önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride uyuyan çocuğu olan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı. Çalınan eşyalar şüpheliler M.C. ve N.C.’nin evinde bulundu ve sahibine teslim edildi.

Dağdelen’in şikayetçi olması üzerine yapılan yargılamada iki şüpheli bin 500’er TL para cezası ile serbest bırakıldı. Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan genç kadın, evinin güvenlik kamerasını değiştirip, kapısının kilit sayısını arttırdı. Kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Dağdelen, verilen cezayı az bularak, manevi tazminat davasına başvurdu.

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"MANEVİ OLARAK YIKILDIK"

Olayın şokunu üzerinden atamayan ve oğluyla korku yaşayan Elif Dağdelen, “Evime giren hırsız kadınlar aynı gün yakalandı. Kedim ve özel eşyalarımı çalmışlardı maddi eşyalarım tablet, telefon laptop bir takım da para çalmışlardı. Özel eşyalarım, tablet, telefon ve kedim getiriliyor. İfadeler verildikten sonra mahkeme süreci başladı. Hırsız kızlar iki erkek arkadaşıyla kapıma dayanıyorlar, ‘şikayetini geri çek yoksa okula gidip gelirken çocuğuna zarar veririz’ diye. Normalde bu olaydan benim çocuğumun haberi yoktu olayı bilmiyordu. Eve gelip kapıya dayandıkları zaman çocuğum olaya şahit oldu. Bu bizim için çok üzücü. Artık maddiyatı geçtik manevi olarak yıkılmış durumdayız” dedi.

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"CEZA İÇİME SİNMEDİ"

Mahkeme sürecine değinen Dağdelen, “Maddi zararımı karşıladıkları için kızlar mahkemede, ‘zararını karşıladık eşyalarını aldık’ diye ifade veriyorlar. Pişman olduklarını söylüyorlar. Cezaları iyi halden dolayı para cezasına çevriliyor ve serbest bırakılıyorlar. Onlar iki üç kuruş para cezasıyla şu an huzurlu bir şekilde ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Herkesin her an her şey başına gelebilir. Önlem bile alsak evimde kamera olmasına rağmen, kapıma gelip tekrar bu şekilde rahatsız ettikleri için avukat manevi tazminat davası açtık. İlk davamız bitti ama benim içime sinmedi, içim huzursuz, vicdanen kendimi çok kötü hissettim. Mahkeme sürecimiz başlayacak” diye konuştu.

"KEDİSİNE KAVUŞTUĞU İÇİN ÇOK MUTLU"

En büyük mutluluğunun oğlunun da çok sevdiği kedisine kavuşmak olduğunu ifade eden Dağdelen, “Çalındığı zaman kedim hamileydi. Şu an iki yavrusu oldu. Çok mutluyuz. Bizim hayat arkadaşımız o, çalınınca çok üzülmüştük. Kavuştuğumuz için çok sevinçliyiz” diye konuştu.

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"HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA"

Öte yandan, hırsızlık anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mini etekli dekolte giyimli iki kadının açılan kapıdan içeri girmeleri, etrafı incelemeleri, oyuncak köpekle kamerayı kapatmaya çalıştıkları görüldü. Evde rahat tavırlarıyla dikkat çeken iki hırsız, uyuyan çocuğun elinden telefonu alıp, orada oturup sohbet ettikleri gözlemlendi. Aldıkları telefonu karıştıran hırsızların, İskoç cinsi kediyi kucağına alıp sevdiği ve valizi açtığı anlar kameraya yansıdı.

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(İHA)

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