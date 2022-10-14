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  4. Mahallenin kabusu olmuşlardı! Geceleri ortaya çıkan maskeli hırsızlar yakalandı

Mahallenin kabusu olmuşlardı! Geceleri ortaya çıkan maskeli hırsızlar yakalandı

14.10.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de bir mahalleye dadanan ve vatandaşın kabusu olan hırsızlarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü "La Casa Da Papel" dizisinde de kullanılan "Salvador Dali" maskeleri takan, ellerinde demir kesme aletleriyle dolaşan hırsızlar yakalandı. Öte yandan şahısların yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan bir sokağa dadanan "La Casa Da Papel" maskeli hırsızlar, mahalle sakinlerinin adeta korkulu rüyası haline gelmiş, gece saatlerinde mahalleye gelen ellerinde demir kesme makası ve maskeler ile rahat şekilde dolaşan hırsızlar cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti.

MAHALLELİ NÖBET TUTUYORDU

Mahalleli geç saatlere kadar sokakta nöbet tutarak kendilerini korumaya çalışırken, İstanbul Emniyeti hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sokak içerisindeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

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TUTUKLANDILAR

İnceleme sonucunda kimlikleri tespit edilen T.A. (28) ve B.C.K. (27) isimli maskeli hırsızlar, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerden T.A. isimli şahsın 35, B.C.K. isimli şahsın ise 26 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin aynı bölgede 2 ”Evden Hırsızlık” ve 1 “İşyerinden Hırsızlık” suçuna karıştıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Maskeli hırsızların başka bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Şahısların ellerinde demir kesme makası ve yüzlerinde maskelerle sokakta gezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahısların gece saatlerinde sokakta gezdiği görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
maske Hırsız Arnavutköy Salvador Dali
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