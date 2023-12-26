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Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş gözlerden uzakta bambaşka bir hayat yaşıyor! Yıllara meydan okuyor

26.12.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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'Deli Yürek' dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş gözlerden uzakta bambaşka bir hayat yaşıyor. Oyunculuğu bırakıp yogaya merak saran Zeynep Tokuş son haliyle hayranlarından beğeni topladı.

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş, şimdilerde kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor.

Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş uzun zamandır oyunculuk da yapmıyor. Sebebi ise hayatının başka bir yöne evrilmiş olması...

Ekran Alıntısı

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

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Sosyal medyayı da az kullanan Tokuş hayatını yogaya verdi. Yaptığı zor hareketler ile beğeni toplayan Zeynep Tokuş, son haliyle de takipçilerinden beğeni alıyor.

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Zeynep Tokuş adeta yıllara meydan okuyan isimlerden. Deli Yürek'in Zeynep'ini görenler "Resmen gençleşiyor" yorumlarında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Tokuş Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu
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