Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş gözlerden uzakta bambaşka bir hayat yaşıyor! Yıllara meydan okuyor

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş, şimdilerde kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor.

Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş uzun zamandır oyunculuk da yapmıyor. Sebebi ise hayatının başka bir yöne evrilmiş olması...

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Sosyal medyayı da az kullanan Tokuş hayatını yogaya verdi. Yaptığı zor hareketler ile beğeni toplayan Zeynep Tokuş, son haliyle de takipçilerinden beğeni alıyor.

Zeynep Tokuş adeta yıllara meydan okuyan isimlerden. Deli Yürek'in Zeynep'ini görenler "Resmen gençleşiyor" yorumlarında bulunuyor.





