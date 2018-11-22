"Deliler Fatih'in Fermanı" filminin gala gösterimi yapıldı

"Dünya standartlarında bir film çekmeye çalıştık. Tabiri caizse kan, ter, gözyaşıyla çektik. Çok önemli aktör abilerim, arkadaşlarım, aktris dostlarım var. Canla başla, gönülle çalıştık bu işte. Bugüne kadar film, bizim filmimizdi. Şimdiden sonra Türkiye'deki 80 milyon delinin filmi olacak. Filmimizi onlara emanet ettik. Teveccüh gösterip filmimiz hak ettiği karşılığı görürse inşallah devamında aynı kalibrede iyi projelere imza atmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan başrol oyuncularından Cem Uçan, Sabir, Tenzile ve Cemil Rüstemhanlı'ya teşekkür ederek, filmin hayata geçmesindeki en önemli etkenin bu kişiler olduğunu aktardı.

Filme bir yıl boyunca hazırlandıklarının altını çizen Uçan, "Dört ay boyunca tüm aktör arkadaşlarımızla profesyonel bir ekipten aksiyon eğitimi aldık. Çok büyük emek verdik bu filme. Fiziki, zihinsel, duygusal büyük emek verdik. Filmde birçok yaralanmalar yaşandı. Ben 3 kere attan düştüm. Ama bunlar bizi asla yıldırmadı. Çünkü buradaki oyuncu arkadaşlarım da bu filmin sahibiymiş gibi çalıştı." dedi.

- "Öz kahramanlarımızı tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz"

Oyuncu İsmail Filiz, galaya gelenlere heyecanlarını paylaştıkları için teşekkür ederek, "Deliler tarihin tozlu sayfalarında kalan, bizim gerçek kahramanlarımız. Öz kahramanlarımızı tekrar hatırlatmaya ve Türk seyircisiyle buluşturmaya çalışıyoruz. Cuma günü seyircimizle buluşacağız ve inşallah bu kahramanlara hak ettiği değeri tekrardan vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Vlad Tepeş" karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, filmde büyük emek harcandığının altını çizerek, "Bu filmde en çok emeği geçenler bence teknik ekiptir, makyözdür, kuafördür, set ekibidir, kostümdür. Çünkü filmi izlediğinizde göreceksiniz, her şey çok zordu. Zordu derken şartlar yüzünden değil, iş zordu. Öncelikle bütün teknik ekip arkadaşlarıma ve bu işe emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Enteresan, değişik bir iş yaptık herhalde. İnşallah seyircilerimiz beğenir biz de mutlu oluruz." değerlendirmesinde bulundu.