DEM Parti'yle görüşen AK Parti'den ilk açıklama kısa ve net geldi: 'İmralı' trafiği TBMM'yi hareketlendirdi

DEM Partili İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti. Daha sonra Öcalan'ın kamuoyuyla paylaşılan mesajı geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından, Önder ve Buldan'ın yanı sıra Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk'ten oluşan heyet TBMM'de siyasi partileri ziyarete başladı.

BUGÜN İLK GÖRÜŞME DAVUTOĞLU İLE

Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet bugün saat 11.00'de Gelecek Partisi genel merkezine geldi. Davutoğlu heyeti kapıda karşıladı, Önder'in elinde dosya olduğu görüldü. AA'nın aktardığına göre; basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede Davutoğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Fırat, milletvekilleri Mustafa Bilici ve Kani Torun ile Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç eşlik etti.

ÖNDER: BİZDE OLAN BİLGİLERİ KENDİSİNE AKTARDIK

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sırrı Süreyya Önder, "Yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca ile görüştük. Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni gelinen nokta ışığında bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri, uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiler." diye konuştu.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I DA ZİYARET EDECEĞİZ"

Önder, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmelerinin ardından kapsamlı açıklama yapacaklarını belirtti.

DAVUTOĞLU: BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEKTİR MESELE

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da heyetin süreçle ilgili bilgiler aktardığını belirterek, görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

Önemli bir sürecin içinden geçildiğini aktaran Davutoğlu, "Benim buradan tavsiyem, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra da toplum katmanlarına yayılan bu dönemi, soğukkanlı bir şekilde, provokasyonlara kapalı olarak, kamu düzenine saygı göstererek ve derin tarih bilgimizden, bilincimizden, tecrübelerimizden hareketle geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir mesele." dedi.

Davutoğlu, "İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler." değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ'YE ZİYARET SONRASI KISA AÇIKLAMA

DEM Parti saat 13.30'da AK Parti'yi ziyaret etti. AK Parti heyetinde Abdullah Güler, Özlem Zengin ve Efkan Ala yer aldı.

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Abdullah Güler "Samimi, olumlu şekilde sohbet ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalarda bulunulacak" dedi.

TBMM'DE TEMAS TRAFİĞİ DEVAM EDECEK

Heyet bugün son olarak 15.30’da Saadet Partisi ile temasta bulunacak; yarın ise 13.30’da DEVA Partisi'yle, 15.30’da Yeniden Refah Partisi ile görüşecek.

ÖNCE TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ VE MHP LİDERİ BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİLER

Ziyaretler 2 Ocak'ta başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Yaklaşık 50 dakika süren kabulün ardından Önder, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Kurtulmuş'a bilgi verdiklerini, konuya dair önerilerini dinlediklerini söyledi.

Genel bir değerlendirme yaptıklarını, görüşmelerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devam edeceğini belirten Önder, Meclis'te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceklerini, zamanlamanın randevularla şekilleneceğini ifade etti.

Önder, ziyaretlerin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.

BAHÇELİ ZİYARETİ SONRASI AHMET TÜRK: TUTUMUNU GÖRÜNCE ŞOK OLDUM

DEM Parti heyeti Kurtulmuş'un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürmüştü. Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Parti'li Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söylemişti.

Ahmet Türk, Bahçeli ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Bahçeli'nin kendilerini çok iyi karşıladığını belirtip "Gerçekten çok iyi karşıladı. İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı. Çok iyi bir tutumu vardı. Gerçekten sayın Bahçeli’nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor" demişti.