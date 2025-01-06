HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEM Parti'yle görüşen AK Parti'den ilk açıklama kısa ve net geldi: 'İmralı' trafiği TBMM'yi hareketlendirdi

DEM Parti'yle görüşen AK Parti'den ilk açıklama kısa ve net geldi: 'İmralı' trafiği TBMM'yi hareketlendirdi

06.01.2025 15:11
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
06.01.2025 15:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün TBMM DEM Parti'nin ziyaretleriyle hareketlilik yaşıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine geçtiğimiz günlerde İmralı Cezaevi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti heyeti ardından TBMM'de siyasi partileri ziyaret turuna çıktı. Heyet bugün önce Gelecek Partisi'ni, ardından AK Parti'yi ziyaret etti. Temaslar üzerine gelen ilk açıklamalar siyasetin gündemine yön vermesi açısından dikkatle takip ediliyor.

DEM Partili İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti. Daha sonra Öcalan'ın kamuoyuyla paylaşılan mesajı geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından, Önder ve Buldan'ın yanı sıra Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk'ten oluşan heyet TBMM'de siyasi partileri ziyarete başladı.

BUGÜN İLK GÖRÜŞME DAVUTOĞLU İLE

Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet bugün saat 11.00'de Gelecek Partisi genel merkezine geldi. Davutoğlu heyeti kapıda karşıladı, Önder'in elinde dosya olduğu görüldü. AA'nın aktardığına göre; basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede Davutoğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Fırat, milletvekilleri Mustafa Bilici ve Kani Torun ile Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç eşlik etti.

AA-20250106-36673828-36673825-DEM_PARTI_HEYETI_GELECEK_PARTISI_GENEL_BASKANI_DAVUTOGLU_ILE_GORUSTU

ÖNDER: BİZDE OLAN BİLGİLERİ KENDİSİNE AKTARDIK

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sırrı Süreyya Önder, "Yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca ile görüştük. Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni gelinen nokta ışığında bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri, uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiler." diye konuştu.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I DA ZİYARET EDECEĞİZ"

Önder, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmelerinin ardından kapsamlı açıklama yapacaklarını belirtti.

23

DAVUTOĞLU: BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEKTİR MESELE

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da heyetin süreçle ilgili bilgiler aktardığını belirterek, görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

Önemli bir sürecin içinden geçildiğini aktaran Davutoğlu, "Benim buradan tavsiyem, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra da toplum katmanlarına yayılan bu dönemi, soğukkanlı bir şekilde, provokasyonlara kapalı olarak, kamu düzenine saygı göstererek ve derin tarih bilgimizden, bilincimizden, tecrübelerimizden hareketle geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir mesele." dedi.

Davutoğlu, "İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler." değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ'YE ZİYARET SONRASI KISA AÇIKLAMA

DEM Parti saat 13.30'da AK Parti'yi ziyaret etti. AK Parti heyetinde Abdullah Güler, Özlem Zengin ve Efkan Ala yer aldı.

503897_DEM-PARTI-HEYETI-AK-PARTI-GRUBUNU-ZIYAR

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Abdullah Güler "Samimi, olumlu şekilde sohbet ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalarda bulunulacak" dedi.

AK Partili isimden 'Öcalan' çağrısı: "Acilen yeni parti kurmalı" AK Partili isimden 'Öcalan' çağrısı: "Acilen yeni parti kurmalı"

TBMM'DE TEMAS TRAFİĞİ DEVAM EDECEK

Heyet bugün son olarak 15.30’da Saadet Partisi ile temasta bulunacak; yarın ise 13.30’da DEVA Partisi'yle, 15.30’da Yeniden Refah Partisi ile görüşecek.

ÖNCE TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ VE MHP LİDERİ BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİLER

Ziyaretler 2 Ocak'ta başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Yaklaşık 50 dakika süren kabulün ardından Önder, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Kurtulmuş'a bilgi verdiklerini, konuya dair önerilerini dinlediklerini söyledi.

AA-20250102-36644315-36644314-TBMM_BASKANI_KURTULMUS_DEM_PARTI_HEYETINI_KABUL_ETTI

Genel bir değerlendirme yaptıklarını, görüşmelerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devam edeceğini belirten Önder, Meclis'te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceklerini, zamanlamanın randevularla şekilleneceğini ifade etti.

Önder, ziyaretlerin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.

BAHÇELİ ZİYARETİ SONRASI AHMET TÜRK: TUTUMUNU GÖRÜNCE ŞOK OLDUM

DEM Parti heyeti Kurtulmuş'un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürmüştü. Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Parti'li Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söylemişti.

Ahmet Türk, Bahçeli ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Bahçeli'nin kendilerini çok iyi karşıladığını belirtip "Gerçekten çok iyi karşıladı. İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı. Çok iyi bir tutumu vardı. Gerçekten sayın Bahçeli’nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor" demişti.

Bahçeli eliyle “Sakın” deyip konuyu hemen kapatmış Bahçeli eliyle “Sakın” deyip konuyu hemen kapatmış
Bahçeli'yle görüşen Türk: "Görünce şok oldum" Bahçeli'yle görüşen Türk: "Görünce şok oldum"
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Parti'yle görüşen AK Parti'den gelen ilk açıklama dikkat çekti

DEM Parti'yle görüşen AK Parti'den gelen ilk açıklama dikkat çekti

Ankapark skandalında yeni perde! Osman Gökçek'i terleten soru: "Muhatap değilim"

Ankapark skandalında yeni perde! Osman Gökçek'i terleten soru: "Muhatap değilim"

Her saniyesi korkunç! Köpek sürüsünün ortasında kaldı: Defalarca ısırılma anı kameralara yansıdı

Her saniyesi korkunç! Köpek sürüsünün ortasında kaldı: Defalarca ısırılma anı kameralara yansıdı

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

En düşük emekli maaşı için Ankara'da konuşulan rakamı söyledi

En düşük emekli maaşı için Ankara'da konuşulan rakamı söyledi

Yer: İzmir... Mide bulandıran görüntülerdeki sapık tutuklandı!

Yer: İzmir... Mide bulandıran görüntülerdeki sapık tutuklandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.