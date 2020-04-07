MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun

Demet Akalın Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Survivor'ın fanatik izleyicilerinden olan Demet Akalın Acun Ilıcalı'ya seslendi. Ödül oyunu sonrası Yasin'i paylaşan Akalın bakın ne dedi.

Salgın sonrası kendini eve kapatan Demet Akalın Survivor'ı hiç kaçırmıyor. Survivor izlerken sık sık paylaşım yapan Akalın son olarak ödül oyunu sonrası bir paylaşım yaptı.

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Takımlar, ödül oyununda Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı. Sahaya Berkan, Ezgi, Elif’ten eksik çıkan Ünlüler, Gönüllüler karşısında çok güç sarf ettiler fakat oyunu 3-0 kazanan takım Gönüllüler oldu.

Ödül oyunu sonrası Akalın bir paylaşım yaparak Acun Ilıcalı'ya seslendi. Akalın paylaşımında Yasin konuşurken "Bulgur pilavı eksik; bulgur pilavı eksik. Ödülde bulgur pilavı vardı. Patron cimrilik yapıyorsun" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Ünlü futbolcudan hamile kalmıştı! Olay pozlarÜnlü futbolcudan hamile kalmıştı! Olay pozlar
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Acun Ilıcalı, Survivor,

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Roketsan'da patlama! Yaralılar var

Roketsan'da patlama! Yaralılar var

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

"İmmün plazma" tedavisiyle ilgili flaş açıklama

"İmmün plazma" tedavisiyle ilgili flaş açıklama

Anlı'dan flaş açıklama! 'Hastalandılar mı?'

Anlı'dan flaş açıklama! 'Hastalandılar mı?'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

ATV canlı yayında kriz!

ATV canlı yayında kriz!

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Okuyucu Yorumları 4 yorum
herkes sen gibi bu zor günlerinde ızgara partisi veremiyor hsnımefendi
Tok açın halinden anlamaz Siz neyi kime anlatıyorsunuz Bi önce kendinize bakın
deprem için toplanan paradan haber alamayınca ne yapsın adam verdiğine dua edin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp kız kardeşler Esra Erol'un programında bulundu!

Kayıp kız kardeşler Esra Erol'un programında bulundu!

Koronavirüse yakalanan Esra Balamir son sağlık durumunu açıkladı

Koronavirüse yakalandı! Son durumunu açıkladı

Esra-Ceyda Ersoy kardeşler: İhtiyaç sahiplerine alışveriş yaptık

Cicişlerden ihtiyaç sahiplerine yardım

Amerika'da kalan Didem Uzel: 'İki hafta sert geçebilirmiş'

ABD'de kaldı! 'İki hafta sert geçebilirmiş'

Didem Soydan'ın seksi pozu Instagram'a damga vurdu

Seksi pozu Instagram'a damga vurdu

Yeşim Salkım'dan Whitney Houston paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Whitney Houston paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.