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Demet Akalın'dan Esra Balamir paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 14:59 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden bir süredir evinde koronavirüs tedavisi gören yakın arkadaşı Esra Balamir'e mesaj gönderdi.

Demet Akalın'dan Esra Balamir paylaşımı

Sosyal medya hesaplarından virüs testlerinin pozitif çıktığını ve tedavi gördüğünü açıklayan isimlerden biri de Esra Balamir oldu.

Demet Akalın’ın yakın arkadaşı Esra Balamir, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve tedavisinin evine gönderilen ilaçlarla sürdüğünü söylemişti.

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Akalın da yakın arkadaşının tedavi sürecinde ona moral vermesi açısından bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan şarkıcı şu notu düştü:

demetakalin1-instagram

“En çoookk özlediğim, Esra Balamir… Geçecek bugünler Allahın izniyle…”

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Demet Akalın esra balamir,

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