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Demet Akalın'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na isyan! "Geçen sene 3 bin TL olan..."

15.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme dair fikirlerini sık sık sosyal medyadan paylaşan Demet Akalın okulların açılmasından sonra yapılan masraflara sitem etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na sitem eden Demet Akalın okul kitaplarının fiyatını söyleyerek "Almanya'yı örnek alın" dedi.

Demet Akalın'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na isyan! "Geçen sene 3 bin TL olan..."

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başladı. Okullar açıldı okul alışverişi başladı. Artan fiyatlar herkesi zora soktu. Demet Akalın da kızının okul ihtiyaçlarını karşılarken karşılaştığı fiyatlarla şoke oldu.

Hira adında bir kızı bulunan Akalın sosyal medyadan sitem etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen Demet Akalın paylaşımında şunları yazdı:

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"Okullarda kullanılmış kitap kısmına geçilsin acil!!! Geçen sene 3 bin olan kitaplar bu sene 10 bin!!! İnsanlar nasıl ödeyip alacak vallahi günahtır! Almanya'yı örnek alın bir önceki senenin kitapları kiralanıyor. Lütfen!"

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın sosyal medya
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