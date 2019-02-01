Demet Akalın'dan Okan Bayülgen'e: No seks!

BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri Okan Bayülgen'in sözleri damga vurmuştu.

Öğrencilerin oylarıyla belirlenen ödül törenin en dikkat çeken olayı ise ödül almaya gelen isimlerin ödüllerini almalarıyla birlikte hızlı bir şekilde tören alanından ayrılmaları olmuştu.

Bu durumu esprili bir dille eleştiren Okan Bayülgen, "Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum bu vesileyle ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü..." sözleriyle dikkat çekmişti.

Okan Bayülgen'in bu sözlerine ilk tepke gecede en iyi kadın pop müzik sanatçısı ödülünü alan Demet Akalın'dan geldi. Akalın "no seks" yorumuyla intragram'ı salladı.



