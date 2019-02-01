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Demet Akalın'dan Okan Bayülgen'e: No seks!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.02.2019 09:14 | Son Güncelleme

Okan Bayülgen, "Ödülünü alan sevişmeye koşuyor" dedi ona ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın "çocuk bakıyoruz" yorumunu yaptı.

Demet Akalın'dan Okan Bayülgen'e: No seks!

BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri Okan Bayülgen'in sözleri damga vurmuştu.

Öğrencilerin oylarıyla belirlenen ödül törenin en dikkat çeken olayı ise ödül almaya gelen isimlerin ödüllerini almalarıyla birlikte hızlı bir şekilde tören alanından ayrılmaları olmuştu.

Bu durumu esprili bir dille eleştiren Okan Bayülgen, "Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum bu vesileyle ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü..." sözleriyle dikkat çekmişti.

Okan Bayülgen'in bu sözlerine ilk tepke gecede en iyi kadın pop müzik sanatçısı ödülünü alan Demet Akalın'dan geldi. Akalın "no seks" yorumuyla intragram'ı salladı.

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Okan Bayülgen demet akalın

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