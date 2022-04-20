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Demet Akalın'dan olay Elon Musk yorumu! "Niye yaşıyorsun oğlum?"

20.04.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

64,6 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, bir evinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine Haluk Levent "Haydi Ahbap! Arkadaşımıza ev bulalım." diyerek durumu ti'ye almıştı. Elon Musk'a bir yorum da Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Musk'un evsiz olduğu haberine, "Niye yaşıyorsun oğlum?" yorumunda bulundu.

Demet Akalın'dan olay Elon Musk yorumu! "Niye yaşıyorsun oğlum?"

Elon Musk'ın evinin olmadığını açıklaması son zamanların en dikkat çekici açıklamalardan biri oldu. Musk, bu açıklamasını ise Chris Anderson'a verdiği röportajda yaptı.

Haluk Levent'in Elon Musk paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: "Haydi Ahbap! Arkadaşımıza ev bulalım"Haluk Levent'in Elon Musk paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: "Haydi Ahbap! Arkadaşımıza ev bulalım"

Musk, açıklamasında tam olarak "Şu anda bir evim bile yok, arkadaşlarımın evinde kalıyorum" dedi. Dünyanın en zengin insanının evinin olmaması birçok kişiye tuhaf gelirken, konuyla ilgili Demet Akalın'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

ELON

Sosyal medyada paylaşılan haberin altına Elon Musk'a ithafen, "E niye yaşıyorsun oğlum?" yazan Akalın, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Elon Musk Demet Akalın
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