Demet Akalın'dan olay Elon Musk yorumu! "Niye yaşıyorsun oğlum?"

Elon Musk'ın evinin olmadığını açıklaması son zamanların en dikkat çekici açıklamalardan biri oldu. Musk, bu açıklamasını ise Chris Anderson'a verdiği röportajda yaptı.

Musk, açıklamasında tam olarak "Şu anda bir evim bile yok, arkadaşlarımın evinde kalıyorum" dedi. Dünyanın en zengin insanının evinin olmaması birçok kişiye tuhaf gelirken, konuyla ilgili Demet Akalın'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Sosyal medyada paylaşılan haberin altına Elon Musk'a ithafen, "E niye yaşıyorsun oğlum?" yazan Akalın, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



