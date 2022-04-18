Haluk Levent'in Elon Musk paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: "Haydi Ahbap! Arkadaşımıza ev bulalım"

Elon Musk'ın evinin olmadığını açıklaması son zamanların en dikkat çekici açıklamalardan biri oldu. Musk, bu açıklamasını ise Chris Anderson'a verdiği röportajda yaptı. Musk, açıklamasında tam olarak "Şu anda bir evim bile yok, arkadaşlarımın evinde kalıyorum" dedi. Dünyanın en zengin insanının evinin olmaması birçok kişiye tuhaf gelirken, AHBAP Derneği Başkanı, sanatçı Haluk Levent'in Elon Musk çağrısı sosyal medyada gündem oldu.

HALUK LEVENT'TEN ÇOK KONUŞULAN ELON MUSK PAYLAŞIMI

Ekibi ile yaptığı sosyal yardımlarla bilinen Haluk Levent, Twitter hesabından Elon Musk'ın evinin olmamasına dair bir haberi alıntılayarak, "Haydi Ahbap! Arkadaşımıza ev bulalım. @ahbap_dallas" diye yazdı. Haluk Levent'in paylaşımı Twitter'da birçok kişinin ilgisini çekti. Paylaşımın altına yüzlerce kişi yanıt bırakırken beğenenlerin sayısı ise 30 bini geçti.

"BİR MİLYARDER GİBİ YAŞAMIYOR"

Öte yandan Elon Musk ile ilişki yaşayan ünlü şarkıcı Grimes de Vanity Fair ile olan geçen ayki röportajında, Elon Musk için "bir milyarder gibi yaşamıyor ” demişti. Grimes, ünlü milyarderin zaman zaman yoksulluk sınırının altında yaşadığını da söylemiş ve Musk'ın Los Angeles'ta yaşarken eski yatakta bir delik olmasına rağmen yeni bir yatak bile almayacağını söylediğini paylaşmıştı.

