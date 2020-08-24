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Demet Akalın'ın fatura isyanı! 'Hiç yaşanmayan eve...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 07:25 | Son Güncelleme

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği gaz müjdesi sonrası bir paylaşım yapmıştı. Magazin muhabirlerine yakalanan Demet Akalın faturalarla ilgili isyan etti.

Demet Akalın'ın fatura isyanı! 'Hiç yaşanmayan eve...'

Demet Akalın eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte UçanKuş TV’nin objektiflerine takıldı. Akalın’a muhabirler, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği doğalgaz rezervi müjdesini sordu.

Bunun üzerine başarılı şarkıcı, “Muhteşem bir şey. Ülkemiz için inanılmaz gurur verici bir şey. Merak ettim bize ne kadar yeter diye. Çeşme’de olmamamıza rağmen çok yüksek elektrik faturası geldi. Hiç yaşanmayan eve bir buçuk milyar gelmiş. Hayır ben doğalgazdan yakınmıyorum. Elektrik faturası çok yüksek geldi. Ondan yakınıyorum” şeklinde konuştu.


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