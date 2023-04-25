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Demet Akalın'ın kızı Hira'ya doğum günü hediyesini duyanlar inanamadı! Bakın ne almış

25.04.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Demet Akalın TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan ünlü şarkıcının kızı Hira'ya aldığı doğum günü hediyesi de çok konuşuldu.

Demet Akalın'ın kızı Hira'ya doğum günü hediyesini duyanlar inanamadı! Bakın ne almış

Her paylaşımı ve açıklaması olay olan ünlü şarkıcı Demet Akalın bugün Müge ile Gülşen'in sunumuyla ekrana gelen 2. Sayfa programına konuk oldu.Programda yine çok konuşulacak açıklamalar yapan Akalın'ın kızı Hira'ya aldığı doğum günü hediyesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Akalın, kızı Hira'ya iki ay önce doğum günü hediyesi olarak Bodrum'dan yatırımlık küçük bir ev aldığını söyledi. Ünlü şarkıcının bu açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü.

akalın hira

Bazı kullancılar Akalın'a tepki gösterirken bazıları ise takdir etti. Akalın'a gelen yorumlardan bazıları şöyle; 'En doğrusunu yapmış', 'Tatil bedelsindeki fiyatlara isyan eden Demet Akalın değil miydi?', 'Demet'in parası çenemizi yordu'.

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Demet Akalın sosyal medya Gülşen ünlü şarkıcı

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