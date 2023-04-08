Demet Akalın'ın Mert Ramazan Demir yorumu gündem oldu! Afra Saraçoğlu'nun eski aşkını etiketleyip...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyada yaptığı yazım hataları ile sık sık gündeme geliyor. Akalın bu defa öyle bir hata yaptı ki sosyal medyanın diline düştü.

Demet Akalın twitter hesabı üzerinden Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu övmek istedi ancak dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi.

Akalın; ''Sabahın körü saat farkı var ve ben açmış bu çocuğun muhteşem oyunculuğunu izliyorum vallahi helal'' diyip Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi.

Takipçilerinin uyarısı üzerine Demet Akalın bu paylaşımını sildi.

