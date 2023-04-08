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Demet Akalın'ın Mert Ramazan Demir yorumu gündem oldu! Afra Saraçoğlu'nun eski aşkını etiketleyip...

08.04.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın bu defa Mert'leri karıştırdı. Ünlü şarkıcı Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu övmek isterken Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi.

Demet Akalın'ın Mert Ramazan Demir yorumu gündem oldu! Afra Saraçoğlu'nun eski aşkını etiketleyip...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyada yaptığı yazım hataları ile sık sık gündeme geliyor. Akalın bu defa öyle bir hata yaptı ki sosyal medyanın diline düştü.

Demet Akalın twitter hesabı üzerinden Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu övmek istedi ancak dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi.

Akalın; ''Sabahın körü saat farkı var ve ben açmış bu çocuğun muhteşem oyunculuğunu izliyorum vallahi helal'' diyip Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi.

demet akalın

Takipçilerinin uyarısı üzerine Demet Akalın bu paylaşımını sildi.

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