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Demet Akalın isyan etti: Ne oluyor ya neyin talanı bu!

19.12.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın sosyal medya hesabından bavullarla alışveriş yapıp, rafları boşaltan turistlere isyan etti. Akalın bir takipçisinin yanıtına da sert çıktı.

Demet Akalın isyan etti: Ne oluyor ya neyin talanı bu!

Doların artması sonrası turistlerin alışveriş olayını abarttığını düşünen Demet Akalın sosyal medyadan isyan etti.

Gündeme dair her daim sözünü sakınmadan söyleyen Akalın bu sefer de "Liğme liğme bavullarla alışveriş yapıyorlar askı bile yok raflarda. Ne oluyor ya neyin talanı bu. Suriyeli gibi kaldık ülkede yazık!" dedi.

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Demet Akalın'a bir takipçisi ise "Aaa bak sen aşı ve kısıtlamalara sesini çıkarmayan Demet'e... İş kendisine dokununca nasıl da ötmeye başladı" diyerek tepki gösterdi.

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Ünlü şarkıcı ise bu yorumdan rahatsız oldu ve yazılan yoruma sert çıktı. Akalın verdiği yanıtta "Uc bana değil kızım bize dokunuyor, man kafanıza sokamadınız. Allah'a şükür hiçbir Allah'ın kulundan bir rica istemedim" dedi.

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Demet Akalın
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