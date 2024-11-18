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  4. Demet Akalın Yusuf Tekin paylaşımını sildi! X'te TT oldu: "Neden sildiniz?" yorumları yağdı

Demet Akalın Yusuf Tekin paylaşımını sildi! X'te TT oldu: "Neden sildiniz?" yorumları yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.11.2024 08:52
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözlerine tepki gösteren Demet Akalın paylaşımını bir süre sonra silince X'te en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Akalın'a "Neden sildiniz?" yorumları yağdı.

Demet Akalın Yusuf Tekin paylaşımını sildi! X'te TT oldu: "Neden sildiniz?" yorumları yağdı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son günlerde, Batman'daki Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Programdaki konuşmasında ana muhalefeti hedef alan Tekin "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak" demişti.

Yusuf Tekin'in sözlerine Demet Akalın da tepki göstermişti. Demet Akalın Yusuf Tekin'e tepki göstererek "Korkunç!!! Gerçekten inanılır gibi değil!!! istifa etmenizi dört gözle bekliyorum" demişti.

Ancak Akalın sosyal medyada gündem olduktan sonra paylaşımını sildi. Paylaşımı silmesi takipçilerinin gözünden kaçmazken Demet Akalın X'in en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı'nın sözlerine tepki! "İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" Milli Eğitim Bakanı'nın sözlerine tepki! "İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum"

Demet Akalın'ın paylaşımını silmesine "Neden sildiniz?" yorumları yağdı. Demet Akalın ise henüz bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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