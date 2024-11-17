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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözlerine Demet Akalın'dan tepki: İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.11.2024 12:02
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medyada paylaşılan bir videosunda söylediği sözler gündeme geldi. Demet Akalın o sözlere tepki göstererek "İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözlerine Demet Akalın'dan tepki: İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklikle ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yusuf Tekin'in, AK Parti Batman Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada "1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey de benim anladığım şey aynı değil" dedi.

Tekin devamında ise Ben laiklikten bütün vatandaşların hangi dine inanırlarsa inansınlar dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen neyi anlıyorsun? Sen Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını anlıyorsun. Sen Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Demet Akalın da sosyal medyada paylaşılan o videoyu görünce tepki gösterdi.

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Demet Akalın Yusuf Tekin'e tepki göstererek "Korkunç!!! Gerçekten inanılır gibi değil!!! istifa etmenizi dört gözle bekliyorum" dedi.

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Şarkıcı bir takipçisine ise "Bir bakanın konuşması gereken başka şeyler olmalı" yanıtını verdi.

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