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Demet Özdemir "Botoksum bile yok" deyince olay oldu! Eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi

21.02.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldığı evlilik teklifiyle ve Aşk Taktikleri filmiyle gündemde olan Demet Özdemir açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Demet Özdemir botoksunun bile olmadığını iddia etti. Sosyal medya Özdemir'in eski halini ortayı çıkardı. Demet Özdemir estetik açıklamasında "Çok üstüme geliyorlar" dedi.

Demet Özdemir "Botoksum bile yok" deyince olay oldu! Eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi

Oğuzhan Koç ile yeniden barışması ve evlilik teklifini kabul etmesiyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir değişimiyle ve hakkındaki estetik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Estetik ve botoks yaptırdığı iddialarına yanıt veren Demet Özdemir sosyal medyayı ikiye böldü.

Aşk Taktikleri filmindeki erotik sahnelerle gündeme gelen Özdemir estetik konusunda "9 yıldır dizi yapıyorum. Ameliyat olacak vakti nereden bulabilirim? 16 yaşımdaki halimi alıp 30 yaşımdaki halimle yan yana koyuyorlar. Tabii ki aynı değil! Çok üstüme geliyorlar" dedi.

Ekran Alıntısı

"KAŞ BİLE ALDIRSAN..."

Demet Özdemir Magazin D'ye yaptığı açıklamanın devamında ise "Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40’larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum" dedi.

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Özdemir'in bu açıklamasına bir kısım sosyal medya kullanıcısı inanmadı ve eski fotoğrafları yine gündeme getirdi.

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Demet Özdemir
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