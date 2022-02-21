Demet Özdemir "Botoksum bile yok" deyince olay oldu! Eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi

Oğuzhan Koç ile yeniden barışması ve evlilik teklifini kabul etmesiyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir değişimiyle ve hakkındaki estetik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Estetik ve botoks yaptırdığı iddialarına yanıt veren Demet Özdemir sosyal medyayı ikiye böldü.

Aşk Taktikleri filmindeki erotik sahnelerle gündeme gelen Özdemir estetik konusunda "9 yıldır dizi yapıyorum. Ameliyat olacak vakti nereden bulabilirim? 16 yaşımdaki halimi alıp 30 yaşımdaki halimle yan yana koyuyorlar. Tabii ki aynı değil! Çok üstüme geliyorlar" dedi.

"KAŞ BİLE ALDIRSAN..."

Demet Özdemir Magazin D'ye yaptığı açıklamanın devamında ise "Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40’larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum" dedi.

Özdemir'in bu açıklamasına bir kısım sosyal medya kullanıcısı inanmadı ve eski fotoğrafları yine gündeme getirdi.



