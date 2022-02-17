Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Güneşin Kızları ile büyük bir çıkış yaparak kısa sürede Türkiye'nin en büyük starlarından birine dönüşen Hande Erçel, son dönemlerin en beğenilen isimlerinden biri. Güzelliği ve yeteneğiyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan oyuncu, "Türkiye'nin en şık kadını kim?" sorusunu duyduğumuzda da aklımıza gelen ilk isimlerden biri oluyor. Sen Çal Kapımı dizisindeki stylingi ile yaz modasına adeta yön veren Erçel, kış kombinleriyle de hepimizi büyülüyor. Siz de kış stilinizde değişikliğe gitmek istiyorsanız Hande Erçel'den ilham alan kış kombinlerine tek tıkla ulaşabilirsiniz.

1. Kış sezonunun vazgeçilmezi

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Hande Erçel'in cool ve sportif tarzını oduncu gömlekler olmadan düşünemezdik. Her kış yeniden hit olmayı başaran oduncu gömlekler, umursamaz ve başına buyruk karakterleriyle sokak modasını hakimiyeti altına alıyor.

Yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken DeFacto, kış kreasyonunda oduncu gömleklere de hak ettiği yeri veriyor. Koyu ve soğuk tonlardaki ekoseyi oversize ve maskülen bir formla buluşturan bu modeli, isterseniz boğazlı kazaklar veya crop toplar ile kombinleyebilirsiniz. Hande Erçel gibi bol takı kullanarak bambaşka bir stil katabileceğiniz bu parçaya göz atmayı unutmayın.

2. Canlı renkler, yumuşacık dokular

Hem yaz hem kış stilinde kendini canlı renklerin yüksek enerjisine teslim eden Hande Erçel, çeşitli renk ve dokuları kusursuzca buluşturuyor. Bu kış sezonunda epey popüler olan oversize shacket modasına ayak uyduran Erçel, rengarenk ceketiyle kış sezonunda görmeye alışkın olduğumuz ekose ve kaşeyi yeniden yorumluyor.

Güzel oyuncunun güncel stilini yansıtan Güneşkızı, turuncu ve mavi renkli shacket modeli ile soğuk havaları ısıtmaya geliyor. Mom jean ve nude tonlardaki triko kazaklarla sportif bir görünüme kavuşabileceğiniz bu parçayı dilerseniz büyük bir kemerle buluşturarak elbise olarak da kullanabilirsiniz.

3. Beyaza güven

Yıllardır moda dünyasında arka planda kalan beyaz, bu sezon başrole yerleşiyor. Dinginliğin, yeni başlangıçların ve barışın rengi Hande Erçel'i de epey etkiliyor olmalı ki güzel oyuncu monokrom kombinlerinde beyaza kucak açıyor.

Bu sezon siz de stilinizi beyazın güvenilir kollarına bırakmak istiyor ancak iki farklı parçayı kombinlemeye çekiniyorsanız monokrom takımları tercih edebilirsiniz. Hali hazırda uyumlu bir birliktelikleri olan La Sarta Takım'la beyaz monokrom stile pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz. Renkli spor ayakkabılar ve şişme montlarla çok yakışacağını düşündüğümüz bu takıma gardırobunuzda bir an önce yer açın.

4. Doğadan ilham

Kış mevsiminde doğa, büyük bir sessizliğe bürünüyor olabilir ancak moda dünyasında doğadan gelen ilham, sesini dört mevsim güçlü bir şekilde duyurmayı başarıyor. Kombinlerinde doğanın renklerine sık sık yer veren güzel oyuncu, hayvan desenlerini manipüle ederek şehirli stiline adapte ediyor.

Hande Erçel'in kış stilinden ilham alan bir kombin oluşturmak istiyorsanız s. Oliver, zebra desenli midi eteğiyle karşınızda. Zebra desenini dönemin trend formu midi bir etekte yeniden yorumlayan bu parçayı, oversize trikolar kazaklar ve büyük postallarla kombinleyerek daha havalı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

5. Biraz ışıltıya kim hayır diyebilir?

Günlük stilinde spor parçalarla görmeye alışkın olduğumuz Erçel, özel günlerde adeta bir yıldız gibi parlıyor. Özellikle kış davetlerinde payetli parçaları tercih eden güzel oyuncu, demode görünme riski yüksek ışıltılı modellerin içinde bile cool tavrını korumayı başarıyor.

M-Moda Tasarım, Erçel'in ışıklarla bütünleşerek ahenk içinde parıldayan flörtöz payetleriyle takım elbiselerin ciddiyetini kusursuzca birleştiriyor. Gri ışıltılarla süslenmiş üç parçadan oluşan bu takımı, siyah stilettolar ve sıkı bir at kuyruğuyla kombinleyebilirsiniz. Koyu renkli, dumanlı göz makyajının da çok yakışacağı bu parçayla özel günlerin yeni yıldızı siz olacaksınız.

6. Blazerların dayanılmaz hafifliği

Her gardırobun olmazsa olmazları var. Örneğin; beyaz gömlek, siyah bir elbise ve tabii ki blazer ceket! Havalı tarzı ve konforlu şıklığı sayesinde ofis kombinlerini aşarak sokak stilinin de favori parçasına dönüşen blazer ceketlere Hande Erçel de kombinlerinde sık sık yer veriyor.

Farklı renk ve desenlere bürünerek her sezona ayak uyduran blazer ceketleri stilinize eklemek istiyorsanız şansınızı Hande Erçel gibi düz renklerden yana kullanabilirsiniz. Oversize kalıplı bu modeli dilerseniz bir kot ve büstiyerle kombinleyerek sokak stilinizi yansıtabilir ya da şık bir gömlek ve etekle tamamlayarak ofise giderken giyebilirsiniz. Tercih sizin!

7. Geçmiş ve geleceğin buluşması: Kürklü biker ceketler

Kış mevsimlerinde stil sahibi görünmenin yolu, şık dış giyim ürünlerini seçmekten geçiyor. En basit kombinlerini bile havalı bir ceket veya montla tamamlayan Hande Erçel, soğuk havalarda da göz alıcı şıklığını korumayı başarıyor. Güzel oyuncunun ilk seçimi ise tabii ki kürklü biker ceketler oluyor.

Geçmiş yılların klasik parçası kürkleri yeni nesil deri bir biker ceketle buluşturan WoolnClyde, sokak stilinin göz alıcı parçasını huzurlarınıza sunuyor. Vücudunuzu yumuşacık dokusuyla sararak soğuk kış günlerinde sizi sıcak tutacak bu modeli, tayt ve koyu renkli sweatshirtlerle tamamlayabilirsiniz.

8. Aksesuarsız asla!

Günlük stilinde basic parçalar ile görmeye alışkın olduğumuz Hande Erçel, aksesuarlarıyla kombinini detaylandırarak özgün bir stil oluşturmayı başarıyor. Gözlük, gold kolye ve büyük küpeleri sık sık tercih eden başarılı oyuncunun yeni favorisi ise kürk şapkalar.

Yazın görmeye alışkın olduğumuz kova şapka modelini kürk malzeme kullanarak tasarlayan Prasacco, bere ve kalpak gibi kış aksesuarlarına yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Griden kahverengiye farklı renk seçeneklerine ulaşabileceğiniz bu şapkaları, siz de Hande Erçel gibi monokrom giyindiğiniz günlerde kullanabilirsiniz. Denemeye ne dersiniz?

9. Dad shoes trendi devam ediyor

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Gucci'den Balenciaga'ya modanın gözde trendi dad shoes modelleri, estetik ve zarafetten uzak görünüşlerine inat kış sezonunda da tahtını korumaya devam ediyor. Hande Erçel ise bu trendi çok seviyor.

Kalın tabanlı ikonik tasarımıyla dikkat çeken dad shoeslar, bot versiyonlarıyla kombinlerimizde yer edinmeyi başarıyor. Hem trend görünmenizi sağlayacak hem kışın soğuğundan ayaklarınızı koruyacak bu beyaz botu, Hande Erçel gibi beyaz sportif parçalarla kullanabilirsiniz. Triko elbiselerle buluşturarak orijinal bir görünüm oluşturabileceğiniz bu ayakkabılara dolabınızda yer açmanın zamanı çoktan geldi.

10. Feminen güç

Şu bir gerçek ki Hande Erçel'e her tarz çok yakışıyor. Bazen romantik bazen maskülen bazen de bohem stillerde gördüğümüz Hande Erçel; feminen parçalarla da iddiasını ortaya koyuyor.

Kış aylarının en cesur parçalarından biri olan uzun ve topuklu deri çizmeler, Angelina Jones kalitesiyle Hande Erçel ilhamlı bir stil oluşturmak isteyenlerin yardımına koşuyor. Siyah kaliteli derisi, sivri burnu ve ince topuklarıyla her kombine iddialı bir dokunuş yapan bu modeli özellikle kısa etek veya elbiselerinizle tamamlayabilirsiniz. Deri şort ve ince siyah çoraplarla daha çekici bir görünüme ulaşabileceğiniz bu parçayı alışveriş listenize hemen ekleyin.