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Demet Özdemir'den dikkat çeken itiraf: O ilişkiyi bozarım

05.12.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla konuşulan Demet Özdemir, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Özdemir yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Demet Özdemir sevgilisinin eski sevgilisine dair bir şey biliyorsa bunu kıyaslayacağını söyledi.

Demet Özdemir'den dikkat çeken itiraf: O ilişkiyi bozarım

Demet Özdemir, son dönemde şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programın konuğu olan Özdemir, dans ettiği haberlerinin çıkmasının ardından yaşadıklarını anlattı.

Oyunculuğa adım atmadan önce dansçı olan Özdemir, hakkında çıkan, "Bakın, eski mesleği neymiş!" haberlerine üzüldüğünü söyledi. Ünlü oyuncu, geçirdiği süreci açıklarken, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den destek gördüğünü de söyledi.

Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki...Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki...

Özdemir, "Herkes şimdi 'Oo dans, oo Demet... Süper!' falan diyor. Öyle değildi. Yani bir ara bayağı canını sıktılar. O zaman nasıl geçti senin için?" sorusuna yanıt verdi.

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"O İLİŞKİYİ BOZARIM"

Demet Özdemir "sevgilinin günlüğünü okur musun?" sorusuna da yanıtıyla dikkat çekti. Özdemir açıklamasında “İsterse 20 yıl önce bir şey yaşamış olsun, unutmam. O ilişkiyi bozarım. Hemen kıyaslarım” şeklinde yanıt verdi.

Oyuncu, şimdilerde aşk yaşadığı Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile bir dönem çok yakın arkadaştı.


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Demet Özdemir İbrahim Selim
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