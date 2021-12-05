Demet Özdemir'den dikkat çeken itiraf: O ilişkiyi bozarım

Demet Özdemir, son dönemde şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programın konuğu olan Özdemir, dans ettiği haberlerinin çıkmasının ardından yaşadıklarını anlattı.

Oyunculuğa adım atmadan önce dansçı olan Özdemir, hakkında çıkan, "Bakın, eski mesleği neymiş!" haberlerine üzüldüğünü söyledi. Ünlü oyuncu, geçirdiği süreci açıklarken, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den destek gördüğünü de söyledi.

Özdemir, "Herkes şimdi 'Oo dans, oo Demet... Süper!' falan diyor. Öyle değildi. Yani bir ara bayağı canını sıktılar. O zaman nasıl geçti senin için?" sorusuna yanıt verdi.

"O İLİŞKİYİ BOZARIM"

Demet Özdemir "sevgilinin günlüğünü okur musun?" sorusuna da yanıtıyla dikkat çekti. Özdemir açıklamasında “İsterse 20 yıl önce bir şey yaşamış olsun, unutmam. O ilişkiyi bozarım. Hemen kıyaslarım” şeklinde yanıt verdi.

Oyuncu, şimdilerde aşk yaşadığı Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile bir dönem çok yakın arkadaştı.



