Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'la ilk aşk fotoğrafı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi yeni bir aşka yelken açtı.

Yılbaşını birlikte geçiren taze aşıklardan Demet Özdemir, şimdi de sosyal medya hesabından yeni aşkı Oğuzhan Koç ile bir fotoğraf paylaşarak aşka geldi. Özdemir, yaptığı paylaşımına kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Oğuzhan Koç Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.

35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet’le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

